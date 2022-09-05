Запад не пытается остановить конфликт на Украине. Но уже от него устал

Мир устал от конфликта на Украине?

Запад не пытается остановить конфликт на Украине, но уже начинает уставать от него, пишет The American Conservative. По данным издания, поставки военной техники на Украину из европейских стран сокращаются, торговля с Россией расширяется, а страны все чаще воздерживаются при голосовании по резолюциям против Москвы.

Тед Снайдер

Западные страны пытаются отойти от воинственной позиции, занятой ими в начале военной операции, но при этом не стремятся остановить сам конфликт.

Казалось бы, вышедшие недавно из украинских портов суда с зерном опровергают точку зрения тех, кто сомневается в способности Украины и России вести переговоры и договариваться. Но если не считать непродолжительную встречу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, в последнее время не было дипломатических попыток прекратить этот конфликт.

Вместо этого Соединенные Штаты упорно и последовательно противодействуют переговорному процессу. Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал Зеленскому, чтобы тот не вел никаких переговоров с Россией. В последние дни пребывания в должности премьера Джонсон 24 августа повторил призыв, сказав, что сейчас не время продвигать "хлипкий план переговоров" с Москвой.

22 августа в Financial Times появилась статья с вводящим в заблуждение заголовком "Россия исключает мирную сделку, нацеленную на прекращение спецоперации на Украине". Российский представитель при ООН сказал, что это не Россия исключает переговоры, а переговоры исключаются из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. "У нас нет никаких контактов с западными делегациями, – сказал Геннадий Гатилов. – К сожалению, мы просто не разговариваем друг с другом". Поскольку ООН погрязла в "политизации", добавил он, "я сейчас не вижу никакой возможности для дипломатических контактов". Гатилов не исключает переговоры о мире. Он выражает сожаление в связи с тем, что такие переговоры принимаются во внимание, и заявляет, что "ООН следует играть более заметную роль в попытках остановить конфликт".

Гатилов обвинил Запад, заявив, что США и их союзники по НАТО оказывают на Украину давление, принуждая ее к отказу от переговоров. Эти обвинения подтвердил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который пожаловался, что позитивные переговоры в Стамбуле зашли в тупик, так как "после встречи министров иностранных дел стран НАТО возникло впечатление, что в странах альянса есть люди, желающие продолжения этого кризиса".

Хотя многим кажется, будто мировые лидеры не пытаются остановить конфликт, появляются все новые свидетельства того, что мир начинает от него уставать.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, поставки военной техники на Украину из европейских стран с апреля сокращаются. В июле шесть крупнейших стран Европы впервые с начала военной операции не взяли на себя никаких новых военных обязательств. Кильский институт собрал данные о поставках оружия из Британии, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши. Работающая при институте группа отслеживания помощи Украине сообщила: "Поток новой зарубежной помощи Украине в июле иссяк. Ни одна крупная страна ЕС типа Германии, Франции или Италии не взяла на себя существенных новых обязательств".

Поставки оружия из Европы на Украину сокращаются, а ее торговля с Россией расширяется. Ни для кого не секрет, что российский нефтяной экспорт не понес почти никаких убытков из-за введенных по инициативе США санкций. Китай и Индия увеличили импорт нефти из России, и за счет этого она компенсировала свои потери от западных санкций. Китай увеличил нефтяной импорт на 55%. И Россия сегодня занимает второе место по объемам экспорта нефти в Индию. Даже Саудовская Аравия в два с лишним раза увеличила закупки нефти в России. А Турция почти половину своих потребностей в энергоресурсах удовлетворяет за счет российского топлива.

Меньше известно о том, что эти же самые страны сокращают экспорт оружия на Украину и увеличивают экспорт своих товаров в Россию. Специалисты проанализировали 39 стран, на долю которых до начала спецоперации приходилось 72% российского импорта. Когда начали действовать санкции, экспорт в Россию снизился на 57%. Но в апреле, когда экспорт оружия на Украину начал сокращаться, экспорт товаров в Россию стал увеличиваться. К июню он почти вернулся к довоенному уровню, увеличившись на 47%. И вот вам маленький секрет. Большую часть такого увеличения экспорта в Россию обеспечили страны, в том числе, европейские, которые присоединились к санкциям.

Такая тенденция в торговле сохраняется. Китайский экспорт в Россию в июле вырос на 35% по сравнению с июнем, превысив довоенный уровень. Турция тоже увеличила экспорт в Россию на 40% по сравнению с довоенным объемом.

Турция не просто отправляет товары в Россию. Она укрепляет связи не только в торговле, но и в сфере туризма. В этом месяце Эрдоган и Путин провели встречу и договорились о наращивании связей в области энергетики, экономики и в других областях. В настоящее время Россия помогает Турции строить первую атомную электростанцию.

Усталость мира дает о себе знать не только в сфере военных поставок и торговли, но и в дипломатии. После первой волны осуждений России за военные действия на Украине, с которыми выступала ООН, критики стало гораздо меньше. Западные дипломаты утратили наступательный порыв и ослабили давление на Россию.

Дело не только в том, что "стало труднее находить действенные способы наказания России", как выразился директор независимой Международной кризисной группы (International Crisis Group) Ричард Гоуэн (Richard Gowan). Сейчас "западные страны избегают конкретных действий, опасаясь слабой поддержки", сообщило недавно агентство "Рейтер". Страны все чаще воздерживаются при голосовании по таким резолюциям. Как говорят дипломаты и обозреватели, налицо "усиливающееся нежелание публично выступать против Москвы".

В июне ЕС задумался о том, чтобы назначить эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Но потом Брюссель отказался от этой затеи, побоявшись, что почти половина Комиссии ООН по правам человека выступит против. Даже во время успешного апрельского голосования по исключению России из Совета по правам человека 47% голосующих стран отдали свои голоса против этой резолюции либо воздержались.

Один высокопоставленный азиатский дипломат сообщил агентству "Рейтер" об "отсутствии стремления к дальнейшим действиям при соблюдении красных линий". А высокопоставленный дипломат из Африки возмущенно заявил, что "такой конфликт по сути дела поощряется Западом из-за стремления продолжать его бесконечно". По его словам, западные страны поставляют на Украину оружие, но отказываются от переговоров о прекращении боевых действий.

Запад не пытается остановить этот конфликт, но уже начинает уставать от него.