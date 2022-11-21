В ЕС недовольны своей ПВО и собираются ее усилить после падения украинских ракет в Польше

Источник изображения: topwar.ru

Страны Евросоюза планируют усилить свою противовоздушную оборону после инцидента в Польше. Об этом пишет издание Le Figaro. Германия, к примеру, уже выступила с предложением о создании единого противоракетного щита на территории 14 европейских государств. Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался выйти из сложной ситуации и заявил, что падение ракет на территории Польши ничего не говорит о способности стран альянса себя защищать.

Однако в действительности мы видим, что ПВО никак не среагировали на украинские ракеты. А ведь еще раньше имел место инцидент с падением украинского дрона на территории Хорватии – и опять европейские средства ПВО «проморгали» его пролет над территорией сразу нескольких европейских государств, членов НАТО, между прочим.

Следовательно, европейская система ПВО организована на не вполне удовлетворительном уровне. В случае массированной ракетной атаки она будет запросто «пробита» ракетами противника, и это не обязательно могут быть именно российские ракеты. Но какой выход из сложившейся ситуации существует? В первую очередь, необходимо дальнейшее усиление противовоздушного щита европейских государств за счет увеличения количества систем противовоздушной обороны – зенитных ракетных комплексов и радаров.

Но сейчас европейские страны передают и так довольно дефицитные системы ПВО Украине. Пытаясь создать собственный противовоздушный щит, киевский режим приобретает системы ПВО у США и европейских стран. Уже известно о приобретении таких систем как Nasams, Iris-T, Hawk и Crotale NG. Но и это количество приобретенного вооружения в Киеве считают недостаточным для стопроцентного закрытия щитом украинской территории. К тому же, беспилотные летательные аппараты способны проходить защиту средств противовоздушной обороны, особенно когда осуществляется массированная атака с применением дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка IRIS-T SL

Европейские военные сейчас пытаются проработать вероятные пути решения существующих проблем с противовоздушной обороной. В Польше, к примеру, завершилось развертывание программы противовоздушной обороны «Висла». В прибалтийских странах заявляют о возможности фиксировать факт воздушного нападения, но об отсутствии современных средств перехвата ракет. Некоторые шаги в направлении обеспечения противовоздушной обороны Восточной Европы уже предпринимаются. К примеру, Германия и Нидерланды передислоцировали в Словакию ЗРК Patriot.

Германия предлагает создать европейскую систему противовоздушной обороны Sky Shield, куда будут входить комплексы Patriot, Iris-T и израильские Arrow 3. Но, что интересно, другой крупнейший игрок Евросоюза и НАТО – Франция – осталась в стороне от существующих планов. Проект Берлина не нравится французским военным тем, что Германия не делает ставку на сугубо европейские системы противовоздушной обороны.