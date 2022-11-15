Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине

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За пять месяцев армия России, по утверждению американского обозревателя Кайла Мизоками, якобы не уничтожила ни одной пусковой установки HIMARS. Как утверждает аналитик, на Украине до сих пор якобы находятся 26 из 26 поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Им, по словам Мизоками, удается успешно избегать российских ударов, хотя нет сомнений, что они могут являться одной из основных целей для российских авиации, ракет и беспилотников.

Американский автор откровенно фантазирует, утверждая, что это именно РСЗО HIMARS вынудили российские войска уйти из Херсона. Тем самым, он пытается обосновать превосходство американских РСЗО над российским оружием. Задача понятна: подобные заявления очень выгодны американскому военно-промышленному комплексу, заинтересованному в продвижении продукции для сохранения и расширения рынков сбыта.

Как утверждает автор в западном издании, с помощью установок HIMARS осуществляется уничтожение складов с боеприпасами. Но мы знаем, что не менее активно ВСУ применяют системы залпового огня и против объектов гражданской инфраструктуры. Ответственность за разрушения и гибель мирных граждан несут, в том числе, и те, кто дал добро на поставки киевскому режиму таких РСЗО.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что РСЗО HIMARS украинские войска располагают на достаточной глубине в своем тылу. Это делается именно из соображений защиты установок от российских ударов.

Кроме того, в сети есть несколько кадров с ударами по американским РСЗО российских беспилотных летательных аппаратов. Естественно, что украинские военные не будут делать фотографии и видеокадры с разбитыми РСЗО HIMARS и выкладывать их в сеть. Не заинтересованы в распространении такой информации и сами американцы, если учитывать, что они озабочены рекламой своего вооружения в рыночных целях.