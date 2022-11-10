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Военное обозрение

Украинское командование комментирует заявления генерала Суровикина об отводе войск с правобережной части Херсонской области

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Официальный представитель ГШ ВСУ А.Штупун

Украинское военное командование и представители политических кругов со скепсисом комментирует заявления российского генералитета по поводу отвода группировки войск ВС РФ с правобережья Херсонской области для занятия обороны на левом берегу Днепра.

Одним из первых заявления генерала Суровикина по поводу отвода войск на левый берег прокомментировал ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким. Сегодня именно он выпустил многозначительный пост с единственной буквой «С», который интерпретировали как наступление ВСУ на Снигирёвку. Потом появились комментарии о том, что взять город украинским войскам не удалось. Сделал этот комментарий замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, о гибели которого через несколько часов сообщили в средствах массовой информации.

Ким, комментируя заявления Суровикина и Шойгу, написал, что «если русские что-то говорят, то сделают ровно наоборот».

В Генштабе ВСУ сделали заявление о мониторинге обстановки в Херсонской области, ничего не сказав о сколько-нибудь значительном продвижении украинских войск к Херсону.

В свою очередь в оперативном командовании ВСУ «Юг» заявили, что пока не располагают конкретными данными о выводе войск РФ на левый берег Днепра. Представляющая командование «Юг» Н.Гуменюк заявила, что слова российского генерала «могут быть постановочным шоу» и что «информация уточняется».

Гуменюк:

Мы не исключаем начала российской информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное суждение о реальных намерениях. Там российские войска, насколько мы знаем, создали линию обороны и готовы её держать на местах. Мы проверяем, что там.

Напомним, что в своём докладе генерал Суровикин начал с того, что заявил о стабилизации ситуации и росте боевых возможностей ВС РФ в том числе в результате проведённой мобилизации. Потом перешёл к вопросу о необходимости оставить Херсон. А саму инициативу, высказанную командующим СВО, о выводе войск на левый берег Днепра, поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что генерал поступает правильно, сохраняя жизни наших бойцов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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