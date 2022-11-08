Глава Стратегического командования Пентагона: военная уязвимость США очень высока

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В настоящее время США куда уязвимее в военном отношении, чем предполагают многие. Эта уязвимость очень высока. Об этом заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, сообщает The Wall Street Journal. В качестве подтверждения своего тезиса военачальник привел проигрыш США в гонке гиперзвуковых вооружений России и Китаю.

Как отметил адмирал Ричард, сейчас США имеют преимущество лишь в подводном флоте. Это – одно из немногих признаний не лучшего положения дел в сфере обороны США со стороны государственных и военных деятелей такого ранга. По мнению адмирала, задуматься о состоянии военной сферы страны заставили события на Украине.

Ричард отметил, что военные возможности США ослабевают. Это может привести страну к серьезным испытаниям, считает адмирал. В частности, он отмечает, что Китаю удалось развивать свои военные возможности куда быстрее и эффективнее, чем самим Соединенным Штатам.

Не важно, насколько хороши наши командиры или насколько хороши наши лошади — у нас их будет недостаточно,

- подчеркнул адмирал Ричард, характеризуя ситуацию в сфере обороны.

Подводные силы ВМС США в настоящее время остаются действительно единственным подлинным преимуществом страны в сфере обороны. Но если Вашингтон оперативно не решит проблемы в сфере технического обслуживания подводных лодок, не приступит к строительству новых субмарин, и это преимущество также может сойти на нет, пишет американская пресса.

К примеру, недавние испытания Пекином гиперзвуковой ракеты, фактически облетевшей весь земной шар, стало неприятной неожиданностью для Пентагона. Оно говорит о том, что любой американский город может оказаться под угрозой китайского удара. Средствам противоракетной обороны не удастся обнаружить подлет ракеты и вовремя ее сбить.

Адмирал Ричард считает, что надо поставить на обсуждение Конгресса США вопрос о том, каким образом страна могла проиграть гиперзвуковую гонку Китаю и России. Конфликт на Украине Ричард назвал лишь разминкой перед предстоящими более масштабными событиями, включая возможное нападение Китая на остров Тайвань.

Еще одна проблема – высокий риск того, что информирование общественности о слабых местах обороны США может вынудить потенциальных противников страны воспользоваться своими преимуществами. Но есть вероятность куда худшего развития событий – уверенность американской элиты в военных преимуществах станет тормозом для модернизации вооруженных сил. Когда Китай вторгнется на Тайвань, будет уже поздно перестраивать систему оборону, считает американский адмирал.

Такое заявление главы Стратегического командования США показывает, что в рядах военно-политической элиты американского государства нарастает обеспокоенность сложившейся ситуацией, в которой Вашингтон может потерять свое глобальное доминирование. Правда, как США собираются решать проблему, пока не очень понятно. Разве что, пойдут традиционным для себя путём и вновь увеличат и без того астрономический военный бюджет...