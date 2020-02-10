Кражи, кибератаки и гибридные войны: Эспер обвинил Россию и Китай

Глава Пентагона обвинил Россию в "переписывании" мирового порядка

Глава Пентагона Марк Эспер в очередной раз обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок». По его словам, РФ для этого использует «гибридные войны» и кибератаки, а Китай присваивает себе чужую интеллектуальную собственность. Эти обвинения звучат уже далеко не впервые, и оба государства не раз их отвергали.

Москва и Пекин пытаются оказывать давление на другие страны и стремятся «переписать международный порядок», заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в Университете имени Джонса Хопкинса с речью о принятой американской администрацией два года назад Стратегии национальной обороны.

Глава Пентагона назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами» и заявил, что ради получения стратегического преимущества они нарушили суверенитеты своих соседей - небольших государств.

Министр обвинил Россию в том, что она использует гибридную войну как средство расширения регионального влияния.

Вероятно, под этим заявлением глава оборонного ведомства США имел в виду боевые действия на Украине, причастность к которым Киев и ряд западных стран приписывают Москве. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не является стороной конфликта.

Помимо «гибридных войн», Эспер обвинил Россию в "злонамеренных кибероперациях", о которых Вашингтон говорил со времени расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года. Впрочем, подтверждения того, что Кремль приложил руку к избранию главы Соединенных Штатов, комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера не нашла.

Российская сторона неоднократно указывала на отсутствие доказательств своей причастности к киберпреступлениям и даже предлагала организовать международное сотрудничество для совместного противодействия любым их проявлениям, но Вашингтон отказался от этой инициативы. В Кремле заверяют, что Москва не имела и не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, зато причастность США к кибератакам подтверждается официально.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее отмечал, что действия, которые США считают недопустимыми для других, входят в число их собственных полномочий. По его мнению, об этом свидетельствует продвигаемая Вашингтоном доктрина "порядка, основанного на правилах", которая подменяет собой международное право. В числе таких "полномочий" Патрушев называл военные интервенции в другие страны и вмешательство в их внутренние дела.

Говоря о Китае, глава минобороны США обвинил его в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь».

В КНР такие обвинения называют полностью безосновательными, а стратегию Белого дома - "ложной и насильственной». Как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, на международной арене Китай занимается "справедливой борьбой" за свои неотъемлемые права.

Эспер ранее уже выдвигал обвинения в попытках расшатать установленный мировой порядок в адрес России и Китая. «Мы не можем бездействовать, пока авторитарный государства пытаются переделать мировой порядок в плане безопасности под себя, за счет остальных», - утверждал он. Глава оборонного ведомства США подчеркивал необходимость сосредоточиться на конкуренции с РФ и КНР в области военных разработок, в частности гиперзвукового оружия.

Но Москва выдвигает в адрес Вашингтона свои обвинения, в частности, в его стремлении к гегемонии и доминированию.

К слову, такое мнение разделяют даже на Западе. В июне 2017 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты хотят «установить доминирующие позиции в мире», а Россия отстаивает свои интересы.

«Россия защищает свои интересы на постсоветском пространстве, а США хотят установить доминирующие позиции в мире. Страны пытаются сдерживать друг друга - Россия сдерживает американскую гегемонию, а США сдерживает Россию на постсоветском пространстве», - констатировал Киссинджер.

Американская сторона довольно часто заявляет об опасности со стороны России и Китая. В частности, 10 января Bloomberg со ссылкой на главу федерального агентства, управляющего делами армии США, Райана Маккарти сообщило, что американские сухопутные войска собираются разместить на островах Тихого океана новые части, предназначенные для нейтрализации возможностей вооруженных сил Пекина и Москвы.

Он отметил, что речь идет о создании спецподразделений, которые смогут проводить кибератаки и информационную борьбу, наносить удары по морским и наземным целям с помощью гиперзвуковых ракет и других видов дальнобойного высокоточного оружия.

Маккарти полагает, что размещение таких частей на островах к востоку от Тайваня и Филиппин поможет сухопутным частям проложить дорогу для ВМС и ВВС США.

Как подчеркнуло Bloomberg, эти действия соответствуют планам главы Пентагона о переброске сил на Тихий океан из Европы, Африки и с Ближнего Востока для усиления военных возможностей Вашингтона в противостоянии с Китаем и Россией.

Лидия Мисник