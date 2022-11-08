"Рособоронэкспорт" представит в Китае системы ПВО С-350Е "Витязь" и С-400 "Триумф"

В компании отметили, что в этом году большой интерес на выставке ожидается к российским военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на международном авиасалоне Airshow China 2022, открывающемся в четверг в китайском Чжухае, зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-350Е "Витязь", а также другие образцы авиационной техники и современные авиационные средства поражения. Об этом сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера.

"В этом году мы продемонстрируем в Чжухае лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны", - заявил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году большой интерес на выставке ожидается к российским военным вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, а также Ми-171Ш, которые показали отличные боевые качества в реальных условиях.

Помимо этого, на своем стенде компания покажет истребитель пятого поколения С3-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и многофункциональный истребитель МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах.

"В рамках деловой программы Airshow China 2022 делегация Рособоронэкспорта готова провести презентации новейших образцов российского вооружения и военной техники и переговоры по вопросам их поставок или совместного производства в формате индустриального партнерства", - дополнили в пресс-службе компании.