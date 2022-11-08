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ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022

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Су-35
Китайские военные у макета российского истребителя Су-35 на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 7 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит лучшие российские образцы авиационной, вертолетной техники и современные авиационные средства поражения на авиасалоне Airshow China 2022, который пройдет с 8 по 13 ноября в Чжухае (Китай).

"Рособоронэкспорт с гордостью представляет Россию и российскую оборонную промышленность в Китае, на одном из крупнейших в мире авиасалонов Airshow China. Сегодня наши страны связывают не только широкомасштабное сотрудничество, но и особо доверительные отношения стратегического партнерства, – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В этом году мы продемонстрируем в Чжухае лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны. Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесут нам новые взаимовыгодные договоренности и позволят наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях".

На своем стенде на Airshow China 2022 Рособоронэкспорт предложит полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий Ростеха, в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и многофункциональный истребитель МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах.

Посетителям экспозиции компании будут представлены самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который является одним из основных средств оперативной доставки подразделений воздушно-десантных войск в зону их действия. Для этого рода войск Рособоронэкспорт также покажет многоцелевой десантный бронетранспортер БТР-МДМ и боевую машину десанта БМД-4М.

Большой интерес на выставке ожидается к российским военным вертолетам, в частности, показавшим отличные боевые и эксплуатационные качества в реальных условиях боевому разведывательно-ударному Ка-52, боевому Ми-28НЭ, а также военно-транспортному Ми-171Ш. Вертолеты типа Ми-17 эффективно решают весь объем возлагаемых на них задач, в том числе, по доставке личного состава мотострелковых и воздушно-десантных подразделений. Они хорошо зарекомендовали себя при проведении спасательных операций и выполнении учебно-боевых задач НОАК.

Среди авиационных средств поражения Рособоронэкспорт покажет широкую линейку корректируемых и управляемых авиационных бомб, управляемые ракеты различного назначения, способных эффективно поражать наземные, надводные и воздушные цели, в том числе с увеличенной дальностью применения вне зоны действия современных и перспективных средств ПВО.

Для построения эффективной противовоздушной обороны территорий и объектов Рособоронэкспорт покажет в Чжухае средства различного радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС С-350Е "Витязь", показавший себя как надежное средство борьбы с современными БЛА зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2", ПЗРК "Верба", а также различные автоматизированные системы управления для частей и подразделений ПВО.

Помимо образцов российских техники и вооружения, Рособоронэкспорт предложит современные решения для обучения и подготовки личного состава.

В рамках деловой программы Airshow China 2022 делегация Рособоронэкспорта готова провести презентации новейших образцов российских вооружения и военной техники и переговоры по вопросам их поставок или совместного производства в формате индустриального партнерства. Компания ждет на своем стенде представителей всех видов вооруженных сил и родов войск дружественных России стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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БМД-4
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