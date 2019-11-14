Рособоронэкспорт представит главные новинки ВВС и ПВО на выставке Dubai Airshow 2019

ЦАМТО, 13 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит актуальные российские новинки для ВВС, войск ПВО и РЭБ на Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

"Ближний Восток является одним из ключевых регионов для Ростеха. Здесь традиционно высок спрос на военную технику нашего производства и заметно активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. На Dubai Airshow 2019 холдинги Ростеха, помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения, представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. В частности, наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Выставка имеет большую историю. Она проводится с 1986 года и сегодня по праву считается одной из наиболее представительных международных авиационно-космических выставок. Dubai Airshow стабильно держится в пятерке крупнейших аэрокосмических салонов мира наряду с российским МАКС, Paris Air Show, Farnborough International и Air Show China.

"Рособоронэкспорт за свою историю принял участие во всех Dubai Airshow. Приятно отметить, что масштаб выставки постоянно увеличивается и, вместе с тем, растет интерес к представляемой нами продукции. Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М". Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентуем новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами".

Рособоронэкспорт выступает на Dubai Airshow 2019 организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составит более 750 кв. метров. На ней, кроме стендов Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта, свою продукцию представят 8 ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Швабе" и другие.

Наряду с новинками, имеющими значительный экспортный потенциал, повышенного внимания со стороны иностранных делегаций традиционно ожидают российские бестселлеры мирового рынка: легендарные зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

Продукция, предлагаемая посетителям выставки Рособоронэкспортом, будет представлена в виде мультимедийного каталога. На интерактивных панелях гости экспозиции компании смогут получить подробное описание вооружения и военной техники, их тактико-технические характеристики, посмотреть фотографии натурных образцов, а также видеоролики по их применению в реальных боевых условиях.

18 ноября в рамках Dubai Airshow 2019 Рособоронэкспорт проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня Рособоронэкспорт представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории", – добавил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт внимательно следит за тенденциями развития международного рынка вооружений, в том числе на Ближнем Востоке – важнейшем для России регионе мира. В рамках Dubai Airshow 2019, наряду с демонстрацией лучших образцов российского оружия, компания ознакомит партнеров с различными формами взаимовыгодного сотрудничества, уникальными российскими предложениями в области трансфера технологий, а также инфраструктурными проектами, в том числе в космической сфере.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".