Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат

Ожидается особый интерес стран Ближнего Востока к российским средствам борьбы с беспилотниками

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - В воскресенье в Дубае (ОАЭ) открывается Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019, на которой Россия покажет натурные образцы Як-130, Ми-38 и Ансат, а также около 200 экспонатов в виде моделей и макетов.

На российской экспозиции площадью более 750 кв. метров можно будет увидеть новинки и бестселлеры мирового рынка вооружений - это и самолеты, и вертолеты, и техника противовоздушной обороны (ПВО), и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Свою продукцию представят "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), "Вертолеты России", концерн ВКО "Алмаз-Антей", НПО "Высокоточные комплексы", а также входящие в Ростех предприятия-производители комплектующих для авиатехники (ОДК, КРЭТ, "Швабе" и другие). Организатор единой экспозиции - спецэкспортер российского вооружения и военной техники Рособоронэкспорт.

В небо авиасалона в Дубае поднимутся учебно-боевой самолет Як-130, а также гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат. Для Ми-38 это мировая премьера - вертолет с салоном повышенной комфортности, впервые представленный этим летом на МАКС-2019, теперь презентуют и за рубежом.

На российском стенде разместятся макеты истребителя пятого поколения Су-57Э, истребителей Су-35 и МиГ-35, бомбардировщика Су-32 (экспортная версия Су-34), военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), боевых вертолетов Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ, военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и Ми-17В-5 и др.

"Вертолеты России" на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun покажут макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. "Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", - сообщил ранее гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Техника ПВО будет представлена, в том числе, моделями зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ", модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М".

Кроме того, на российском стенде будут экспонироваться макеты комплексов противодействия беспилотникам - именно к ним ожидается особый интерес со стороны ближневосточных партнеров.

"Наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - сказал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня Рособоронэкспорт представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории", - добавил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Российскую делегацию на Dubai Airshow 2019 возглавляет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По данным пресс-службы ведомства, на площадке авиасалона Мантуров проведет встречи с премьер-министром, вице-президентом, министром обороны ОАЭ, эмиром Дубая Мохаммедом Бен Рашидом Аль Мактумом, с заместителем премьер-министра, министром по делам президентства ОАЭ Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном, с президентом Boeing Global Service Тедом Колбертом и генеральным директором Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дилом.

"В рамках авиасалона запланировано подписание ряда соглашений", - заявляли в Минпромторге.

Глава Ростеха Чемезов ранее подчеркнул, что "Ближний Восток является одним из ключевых регионов для Ростеха - здесь традиционно высок спрос на военную технику нашего производства и заметно активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения".