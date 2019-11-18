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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" на Dubai Airshow 2019 делает акцент на борьбу c дронами

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Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на открывающейся в воскресенье выставке Dubai Airshow 2019 представит помимо новинок авиации и средств ПВО последние российские разработки в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил журналистам накануне генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Авиакосмический салон Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября, в рамках его проведения "Рособоронэкспорт" проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня "Рособоронэкспорт" представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории", – цитирует слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

По его словам, "Рособоронэкспорт" за свою историю принял участие во всех Dubai Airshow.

"Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий. Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М". Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентуем новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами", - сказал Михеев.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в то же время подчеркнул, что Ближний Восток является одним из ключевых регионов для "Ростеха". Здесь традиционно высок спрос на военную технику российского производства и заметно активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

"На Dubai Airshow 2019 мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - сказал Чемезов.

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, "Вертолеты России" два вертолета - "Ансат" и впервые "Ми-38.

Как сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России", новейший гражданский вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2019.

В компании напомнили, что премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.

"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", - цитируется в сообщении глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.

"В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun - макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", - цитируется в сообщении гендиректор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
VRT300
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