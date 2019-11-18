"Рособоронэкспорт" на Dubai Airshow 2019 делает акцент на борьбу c дронами

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на открывающейся в воскресенье выставке Dubai Airshow 2019 представит помимо новинок авиации и средств ПВО последние российские разработки в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил журналистам накануне генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Авиакосмический салон Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября, в рамках его проведения "Рособоронэкспорт" проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".
По его словам, "Рособоронэкспорт" за свою историю принял участие во всех Dubai Airshow.
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в то же время подчеркнул, что Ближний Восток является одним из ключевых регионов для "Ростеха". Здесь традиционно высок спрос на военную технику российского производства и заметно активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
"На Dubai Airshow 2019 мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - сказал Чемезов.
На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.
Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, "Вертолеты России" два вертолета - "Ансат" и впервые "Ми-38.
Как сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России", новейший гражданский вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2019.
В компании напомнили, что премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.
Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.
"В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun - макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", - цитируется в сообщении гендиректор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.