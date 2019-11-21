На авиасалон в Дубай во избежание провокаций отправили летающую парту

А "Точку опоры" Ближний Восток всегда найдет в России

17 ноября в Дубае открылся 16-й Международный авиасалон Dubai Airshow 2019. Россия на этом крупнейшем смотре мировых достижений ВВС и ПВО представлена десятью оборонными холдингами. Среди них Ростех и его дочка "Рособоронэкспорт", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ОАК, ОДК, "Вертолеты России", НПО "Высокоточные комплексы", "Швабе".

Самым ожидаемым экспонатом авиасалона стал российский истребитель Су-57Э. Аналогичный самолет, но в версии для ВКС России, уже запущен в серийное производство и в конце года ожидается в частях ВКС. Во избежание возможных провокаций со стороны стран Запада и незаконного давления на организаторов выставки вместо реальной машины представлен макет. Но у потенциальных покупателей есть возможность ознакомиться с этим поистине прорывным отечественным самолетом в деталях.

Кроме Су-57Э потенциальные заказчики смогут больше узнать о другой разработке ОКБ Сухого – тяжелом истребителе поколения 4++ Су-35. Эта машина во многом не только не уступает американскому F-35, но и превосходит его, обладая сверхманевренностью, передовой электроникой и новейшим вооружением.

“Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик с уникальными характеристиками в экспортной версии получил название Су-32”

Прошел проверку боевыми действиями в Сирии еще один самолет ОКБ Сухого – Су-34 (по кодификации НАТО – "Защитник"). Это многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик с уникальными боевыми характеристиками. В экспортной версии он получил название Су-32. На самолете установлены современные средства РЭБ, намного упрощающие уничтожение наземного противника в условиях активного противодействия средств ПВО. Новейшая электроника позволяет поражать цели как днём, так и ночью, в сложных метеоусловиях, в прифронтовой зоне и в глубине вражеской территории.

Еще одна новинка Дубайского авиасалона – МиГ-35 ("Точка опоры", по кодификации НАТО). Истребитель разработан с широким применением технологий малой заметности, используемых в самолетах пятого поколения. За счет современной авионики, новейшего вооружения и маневренных качеств МиГ-35 способен успешно решать задачи по завоеванию превосходства в воздухе. На самолете установлена бортовая РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Истребитель способен садиться на аэродром с грунтовым покрытием, неприхотлив в обслуживании. Может выпускаться в одно- и двухместном вариантах. Основное предназначение – замена устаревших МиГ-29, которыми вооружены армии многих государств.

Российские самолеты в Дубае представлены макетами за исключением учебно-боевого Як-130. Его иногда называют "летающей партой", с помощью которой будущих летчиков учат управлять истребителями поколений 4+ и пятого. При необходимости Як-130 переоборудуется в легкий штурмовик. Первоначально самолет создавался совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi, которая затем вышла из проекта, забрав всю документацию на планер, и на ее основе выпустила аналог Як-130, но вдвое дороже отечественной разработки.

“Покупатели с Ближнего Востока могут ознакомиться с последними модификациями вертолетов Ми-28НЭ и Ми-171Ш”

На Dubai Airshow 2019 потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Европы могут ознакомиться с последними модификациями российских вертолетов Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Обе модели прошли проверку в Сирии, показав высокие летные и боевые качества. В частности Ми-28НЭ, известный как "ночной охотник" ("Опустошитель", по кодификации НАТО), может делать фигуры высшего пилотажа, на которые раньше были способны только самолеты. Это петля Нестерова, переворот Иммельмана, бочка, полет боком и назад со скоростью до 100 км/ч, другие ранее недоступные элементы.

На Ми-28НЭ установлен комплекс бортового радиоэлектронного оборудования пятого поколения. Вертолет отличается повышенной живучестью, которая обеспечивается за счет бронирования основных систем. Уникальная система эвакуации экипажа облегчает покидание борта на высотах более 100 м или обеспечивает сохранность жизни вертолетчиков за счет энергопоглощающих кресел и других конструкций в случае падения боевой машины на землю с малых высот.

На выставке можно увидеть образец Ка-52 "Аллигатор". Это разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он выпускается в двух версиях – для армейской авиации и в палубном варианте. Отличается соосной схемой расположения несущих винтов, наличием катапультируемых кресел, позволяющих безопасно покидать кабину на высотах от 0 до 4100 метров, передовой электроникой и самым современным вооружением.

Ми-171Ш, по сути, экспортная версия военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ, прекрасно зарекомендовавшего себя в военных конфликтах от Афганистана до Сирии.

Кроме самых новых модификаций в Дубае демонстрируются уже известные российские винтокрылые машины. Среди них корабельный транспортно-боевой Ка-29. Он предназначен для десантирования морской пехоты, ее огневой поддержки, а также способен осуществлять транспортировку грузов и эвакуацию раненых.

Хорошо показал себя в вооруженных конфликтах транспортно-боевой Ми-35М. По сути это модернизированный Ми-24, прозванный в Афганистане "Крокодилом". Машина предназначена для уничтожения бронетанковой техники и другого вооружения, десантирования войск, оказания им огневой поддержки, эвакуации раненых и перевозки грузов.

Еще один уникальный российский экспонат – тяжелый многоцелевой Ми-26. Это самый крупный в мире транспортный вертолет, выпускаемый серийно. Известен случай, когда во время войны в Афганистане Ми-26 эвакуировал два подбитых американских CH-47 Chinook армии США. Кроме военной существует версия Ми-26 для МЧС.

Россия представляет в Дубае и гражданские винтокрылые машины. Среди них выделяется многоцелевой Ми-38. Он может быть использован для перевозки грузов и пассажиров, применяться в поисково-спасательном варианте или как летающая скорая помощь. По желанию заказчика делается VIP-версия этой машины.

Заметный интерес у посетителей Дубайского авиасалона вызывает легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Он способен перевозить от 7 до 9 человек, доставлять грузы. Вертолет может быть легко переоборудован для проведения поисково-спасательных операций, патрулирования, оказания экстренной медицинской помощи. Есть возможность производства VIP-версии. ВВС России используют "Ансат" как учебный.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер",