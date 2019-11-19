Боевое будущее: Як-130 и другие новинки Dubai Airshow 2019

ОАК сделает самолет Як-130 "в значительной степени" боевым

В Дубае проходит 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019. Россия на салоне представлена широким спектром современного вооружения. Военный обозреватель "Газеты.Ru" ознакомился с российскими и мировыми аэрокосмическими новинками.

Выставка Dubai Airshow имеет давнюю историю. Она проводится с 1986 года и сегодня по праву считается одной из наиболее представительных международных авиационно-космических выставок. Dubai Airshow стабильно держится в пятерке крупнейших аэрокосмических салонов мира наряду с российским МАКС, Paris Air Show, Farnborough International и Air Show China.

"Dubai Airshow - это весьма престижная площадка для демонстрации как военной, так и гражданской авиатехники", - рассказал "Газете.Ru" главред интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров, принимающий участие в освещении аэрошоу. По его словам, сюда стремятся абсолютно все мировые лидеры - производители самолетов, вертолетов, беспилотных и иных летательных аппаратов.

На выставке Dubai Airshow 2019 представлено около 165 самолетов всей мировой аэрокосмической отрасли. К примеру, авиакомпания Emirates демонстрирует на аэрошоу свои сверхдальние широкофюзеляжные Boeing 777-300ER, A380-800 и административный самолет Airbus Corporate Jet 319-115, а также обновленный легкий бизнес-джет Emirates Embraer 500 Phenom 100EV и один из самых популярных одномоторных поршневых самолетов для частного использования Cirrus SR 22.

Airbus на статической площадке и в летной программе показал A330neo. Самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на Dubai Airshow 2019 было продемонстрировано сразу два в ливреях разных авиакомпаний (стоимость каждого составляет $585 млн).

Новое поколение военно-транспортных самолетов было представлено машинами Embraer KC-390, A400M и Kawasaki C-2. Стоявший на самом краю статической площадки 26-летний Ил-76ТД компании ZetAvia, зарегистрированной на Украине, смотрелся, по свидетельствам зарубежных экспертов, как экзотический пример "heavy metal".

Весьма внушительно на авиасалоне представлена бизнес- и деловая авиация. В частности, американская авиастроительная корпорация Gulfstream Aerospace Corporation показала бизнес-джеты G500, G600 и G650. Австрийская компания Diamond Aicraft представила самолеты DA400 и DA62. Французская самолетостроительная компания Dassault Aviation выкатила Falcon 8X и Falcon 900LX. Японская компания Honda Aircraft Company вернулась на авиасалон с двухмоторным реактивным самолетом бизнес-класса Hondajet HA-420.

"В таком массированном показе бизнес-авиации на Dubai Airshow 2019 нет ничего удивительного", - считает Роман Гусаров. Эксперт авиаотрасли пояснил, что Средний Восток - один из наиболее важных регионов для бизнес-авиации, а Dubai Airshow - главная площадка для показа подобных продуктов. По свидетельствам специалистов, лидирует в этом секторе авиации Gulfstream 650ER.

Традиционно сильно выступили в военном секторе американцы. Они представили практически все свои новинки, включая самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Выкатили практически все, включая новейший самолет-заправщик КС-46. Не было разве что стратегической авиации.

Характерно, что американская экспозиция на статической стоянке как бы полукругом окружила немногочисленную российскую, среди которой были учебно-боевой самолет Як-130 и вертолеты Ми-38 и "Ансат".

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") выступает на Dubai Airshow 2019 организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. м. На ней, кроме стендов Ростеха и Рособоронэкспорта, свою продукцию представят 8 ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Наряду с новинками, имеющими значительный экспортный потенциал, повышенного внимания со стороны иностранных делегаций традиционно ожидают российские бестселлеры мирового рынка: ЗРС большой дальности С-400, ЗРК "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения.

Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

Как ранее писала "Газета.Ru", авторам концепта Як-130 удалось угадать многие тенденции в развитии современных учебно-боевых самолетов и превратить эту машину в продукт, устойчиво востребованный на мировом авиационном рынке. Як-130, без всякого преувеличения, открыл новое поколение учебно-боевых машин.

Ранее в ходе создания учебно-боевых машин упор отнюдь не делался на будущую эксплуатацию самолета при больших углах атаки, на сверхманевренность, большие скорости полета. На этих режимах учебные самолеты не летали в принципе. Но возникла потребность именно в этих условиях готовить будущих пилотов истребителей новых поколений.

Як-130 стал первым в мире самолетом, который был создан в соответствии с этими идеями, что, в общем-то, потребовало значительных усилий при их воплощении в жизнь.

Самолет на выходе должен был получиться небольших размеров, легким и относительно недорогим. Перед разработчиками стояла нелегкая задача - как высокие летно-технические характеристики и подобные требования к УБС совместить в одной машине.

Сегодня в мире только два самолета, кроме Як-130, базируются на этой концепции, - Aermacchi M-346, который стал наследником Як-130Д, и китайский Hongdu L-15 - учебно-боевой самолет, разработанный компанией Hongdu при содействии ОКБ Яковлева. До этого момента не было полноценного западного самолета, который бы базировался на наших разработках.

Подобных образцов техники в нашей стране, в принципе, не так уж и много, когда идея и концепция, причем достаточно глубоко проработанная, шла из России на Запад, а не наоборот.

"При создании Як-130 была угадана еще одна концептуальная вещь. Кроме высоких летных характеристик, была спрогнозирована и такая мысль - боевые самолеты становятся очень дорогими и, по большому счету, их мало по сравнению с тем, что было раньше", - пояснил Роман Гусаров.

К примеру, о тиражах в 10 тыс. экземпляров речи давно не идет. Помимо этого, и летать на новых машинах крайне дорого. Соответственно, желательно, значительную часть боевых задач отрабатывать - причем как первоначальное обучение курсантов, так и поддержание требуемых навыков летного состава строевых частей - на более дешевых самолетах.

Причем летные характеристики Як-130, надо отметить, на дозвуковых режимах полета в значительной степени совпадают с боевыми истребителями. И для понимания надо обязательно подчеркнуть, что на сверхзвуке сегодня не воюют. То есть управляемых ракет класса "воздух-воздух", которые можно запускать на сверхзвуке ни у нас, ни у американцев нет.

Поэтому появилась концептуальная идея, что если учебно-боевой самолет летает как истребитель, то тогда надо добавить возможность обучать летный состав на учебном самолете применению оружия.

"Стоимость летного часа Як-130 относительно современных самолетов 4-го и 5-го поколений неизмеримо ниже, и он способен выполнять типовые боевые задачи с затратами до 10 раз меньшими, чем боевой самолет оперативно-тактической авиации", - отметил Роман Гусаров.

По словам специалиста, все эти факторы предопределили высокую конкурентноспособность Як-130. "Вначале машина пошла в Алжир, затем в Белоруссию, потом в Лаос, Мьянму и Бангладеш. Интерес к российскому учебно-боевому самолету проявляет Узбекистан и Малайзия", - рассказал Роман Гусаров.

Всего в настоящее время в строю 160 самолетов Як-130 у 6 стран-эксплуатантов.

Сочетание учебных и ударных возможностей - очень интересно многим заказчикам. Многие из них сталкиваются с решением именно боевых задач в конфликтах низкой интенсивности. А для решения подобных задач Як-130 подходит как нельзя лучше. Для решения подобных задач за рубежом привлекают даже турбовинтовые машины. К примеру, на Dubai Airshow 2019 демонстрируется легкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano. И устаревшим его никто не считает. О покупке этой машины задумываются даже украинцы.

Понятно, что разработчику машины надо наращивать боевые возможности Як-130, и такие работы уже ведутся. В частности, предполагается три этапа повышения тактико-технических характеристик самолета.

На первом этапе планируется повышение точности применения вооружения за счет установки лазерного дальномера (проходит летные испытания). На втором этапе предполагается интеграция оптико-локационной прицельной системы, модернизация авионики и радиосвязного оборудования, установка бортового комплекса обороны, расширение номенклатуры управляемого вооружения. Наконец, на третьем этапе планируется установка бортовой РЛС и расширение состава вооружения "воздух-воздух" для ведения воздушного боя за пределами видимости.

Об этом же говорил и президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow 2019 - учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым.

"По боевой составляющей у нас главное событие - мы сюда привезли самолет Як-130. Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации: мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет",

- рассказал журналистам глава ОАК на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Слюсарь отметил, что после глубокой модернизации Як-130 на нем можно будет приспособить под заказчика и регион применения. "Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать. Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения", - добавил Слюсарь.

Из существенных плюсов для потенциальных покупателей нашего Як-130 можно в этом плане выделить еще один - отечественная машина хорошо приспособлена для эксплуатации с аэродромов не самого высокого качества.

Это одно из существенных отличий нашего самолета, к примеру, от "итальянца" М-346. "Итальянца" можно приблизительно охарактеризовать как "хороший автомобиль для хороших дорог".

Як-130 в этом плане обладает уникальной в своем классе автономностью базирования - створки воздухозаборников (снизу при необходимости закрываются, сверху открываются) и энергоемкое шасси позволяют ему работать с грунтовых аэродромов, на которых не способны базироваться сверхзвуковые самолеты.

Помимо всего прочего, Як-130 обладает вспомогательной силовой установкой, безрасходной пневмосистемой и бортовой кислорододобывающей установкой. А все это опять-таки существенно уменьшает зависимость машины от аэродромной инфраструктуры.

"Словом, это серьезные преимущества Як-130, - подчеркивает Роман Гусаров. - Конечно, трудно сказать, насколько они будут востребованы у каждого конкретного заказчика. Но есть такие страны, для которых это просто критическая вещь".

Михаил Ходаренок (Дубай)