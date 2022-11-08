"Рособоронэкспорт" покажет лучшие образцы авиатехники на Airshow China202

Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке Aero India 2021.

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит лучшие российские образцы авиационной, вертолетной техники и современные авиационные средства поражения на Международной авиационно-космической выставке Airshow China2022, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

Авиасалон пройдет с 8 по 13 ноября в городе Чжухай (Китай).

"В этом году мы продемонстрируем в Чжухае лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны. Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесут нам новые взаимовыгодные договоренности и позволят наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях", - сказал журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

На своем стенде "Рособоронэкспорт" предложит полный спектр образцов российской военной авиации от предприятий Ростеха, в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и многофункциональный истребитель МиГ-35 в одноместном и двухместном вариантах.

Посетителям экспозиции компании будут представлены самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который является одним из основных средств оперативной доставки подразделений воздушно-десантных войск в зону их действия. Для этого рода войск "Рособоронэкспорт" также покажет многоцелевой десантный бронетранспортер БТР-МДМ и боевую машину десанта БМД-4М.

Большой интерес на выставке ожидается к российским военным вертолетам, в частности, показавшим отличные боевые и эксплуатационные качества в реальных условиях боевому разведывательно-ударному Ка-52, боевому Ми-28НЭ, а также военно-транспортному Ми-171Ш. Вертолеты типа Ми-17 эффективно решают весь объем возлагаемых на них задач, в том числе, по доставке личного состава мотострелковых и воздушно-десантных подразделений. Они хорошо зарекомендовали себя при проведении спасательных операций и выполнении учебно-боевых задач НОАК.

Среди авиационных средств поражения "Рособоронэкспорт" покажет широкую линейку корректируемых и управляемых авиационных бомб, управляемые ракеты различного назначения, способные эффективно поражать наземные, надводные и воздушные цели, в том числе с увеличенной дальностью применения вне зоны действия современных и перспективных средств ПВО.

Для построения эффективной противовоздушной обороны территорий и объектов Рособоронэкспорт покажет в Чжухае средства различного радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС С-350Е "Витязь", показавший себя как надежное средство борьбы с современными БЛА зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2", ПЗРК "Верба", а также различные автоматизированные системы управления для частей и подразделений ПВО.