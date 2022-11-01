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Коммерсантъ

Евгений Пригожин назвал «ЧВК Вагнер центр» в Петербурге площадкой для повышения обороноспособности РФ

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин.
Источник изображения: 100biografiy.ru

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал сообщение о работе в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер центра». Бизнесмен не опроверг и не подтвердил эту информацию, однако рассказал о целях площадки. Как передает его слова пресс-служба компании «Конкорд», ее миссией станет «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Как отметил господин Пригожин, в комплексе зданий расположены места для бесплатного размещения «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».



Об открытии «бизнес-пространства "ЧВК Вагнер центр"» изначально сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Здание расположено у станции метро «Новочеркасская».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЧВК
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