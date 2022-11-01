Евгений Пригожин назвал «ЧВК Вагнер центр» в Петербурге площадкой для повышения обороноспособности РФ

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал сообщение о работе в Санкт-Петербурге «ЧВК Вагнер центра». Бизнесмен не опроверг и не подтвердил эту информацию, однако рассказал о целях площадки. Как передает его слова пресс-служба компании «Конкорд», ее миссией станет «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Как отметил господин Пригожин, в комплексе зданий расположены места для бесплатного размещения «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Об открытии «бизнес-пространства "ЧВК Вагнер центр"» изначально сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Здание расположено у станции метро «Новочеркасская».