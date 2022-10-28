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Интерфакс-АВН

Путин считает противоречащим здравому смыслу стремление США испортить отношения с Китаем на фоне борьбы Запада с Россией

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Лидеры России и Китая на Петербургском экономическом форуме 2019 года. Фото Reuters
Лидеры России и Китая на Петербургском экономическом форуме 2019 года. Фото Reuters.

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией и иррациональными действиями визиты на Тайвань высокопоставленных представителей США, способствующие ухудшению отношений Вашингтона и Пекина.

"Тайвань - без всяких сомнений неотъемлемая часть Китайской Народной Республики, мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется. И все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" в четверг.

Он считает нелогичным, что США портят отношения с Китаем на фоне кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы.

"Происходит эта трагедия на Украине. Весь Запад на нас обрушился, пытаясь развалить нашу экономику, оружие, миллиардами боеприпасы поставляют на Украину, борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну они нормальные люди или нет?", - сказал он.

По его мнению, подобные действия полностью противоречат здравому смыслу и логике.

"Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия, в то время, когда они (США, - "ИФ") с Россией никак не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
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