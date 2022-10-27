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ТАСС

Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что у Вашингтона нет свидетельств того, что Россия приняла решение использовать химическое или биологическое оружие

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Власти США не наблюдают никаких свидетельств, которые указывали бы на то, что РФ приняла решение применить ядерное, химическое или биологическое оружие (ОМУ, оружие массового уничтожения) на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"С точки зрения США заявления о том, что Украина создает "грязную бомбу", являются ложными. Однако на данный момент мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие или "грязную бомбу". Это то, за чем мы продолжим внимательно следить. И конечно, как мы говорили, для России будут последствия, если она решит использовать ядерное оружие или "грязную бомбу", - утверждал он.

"У нас нет никаких свидетельств того, что РФ приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие", - добавил Райдер. Представитель Пентагона также отметил, что США на данный момент не считают необходимым изменять степень готовности своих ядерных сил.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям. 

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