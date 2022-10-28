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ТАСС

Захарова заявила, что Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев отказался от авантюры с возможным применением "грязной бомбы"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ему (Зеленскому - прим. ТАСС) безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние", - сказала она.

Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев отказался от авантюры с возможным применением "грязной бомбы" и ядерного шантажа, продолжила Захарова.

"Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных отказаться от этой опаснейшей авантюры. И не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом, потому что все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что киевский режим может использовать ядерный шантаж для получения от Запада все большей финансовой и военной помощи.

"Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для получения от Запада все большей финансовой и военной помощи. Финансовой в том числе для себя, потому что многое сразу оседает на их счетах, военной, чтоб защищать не народ Украины, а самих себя, все больше разрушая саму Украину", - сказала она.

Захарова напомнила о словах президента Украины Владимира Зеленского, обращенных к НАТО, с призывом нанести превентивный ядерный удар по России. Теперь власти Украины, по словам дипломата, ищут повод, чтобы убедить Запад это сделать: сначала обстрелы Запорожской АЭС, а теперь подготовка провокации с "грязной бомбой".

Захарова заметила, что у радиации, которая может возникнуть после взрыва, нет границ. "Ей не нужны паспорта, визы и разрешения. Ее невозможно поставить в санкционный лист и не допустить при пересечении отметки пограничного столба. Она намного более коварная и ни у кого не спрашивает разрешения проникать куда-либо и критически влиять на здоровье человека", - добавила дипломат.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос был поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом зарубежных коллег, в том числе из Великобритании, Индии, КНР, США, Турции и Франции, предупредив их об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже заявили, что не верят сведениям Москвы. 

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