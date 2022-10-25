Предупреждения Москвы, неверие Запада и просьбы Киева. Ситуация вокруг "грязной бомбы"

В МО РФ располагают данными, что Киев планирует подорвать "грязную бомбу", чтобы обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить так называемую грязную бомбу. Об этом заявил на брифинге в понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.

ТАСС собрал основное, что известно об угрозе применения "грязной бомбы" на данный момент.

Брифинг Кириллова

В Минобороны располагают данными, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы запугать местных жителей и обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия. План украинской стороны, как считают в министерстве, состоит в том, чтобы выдать подрыв "грязной бомбы" за "нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности".

По информации ведомства, две украинские организации имеют "конкретные поручения" создать такой боеприпас и работы "находятся на завершающей стадии".

Кроме того, как заявил Кириллов, в Минобороны располагают сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании "по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия".

Украина, подчеркнул генерал, располагает сырьем для "грязной бомбы" на своих атомных электростанциях, включая Чернобыльскую, и предприятиях добывающей отрасли, а также необходимой научной базой в Киеве и Харькове.

Минобороны в связи с этим организовало "работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины" и привело силы и средства "в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения".

Заявления Лаврова

Информация о подготовке Киевом "грязной бомбы" была перепроверена, и со стороны Москвы это не пустое обвинение, подчеркнул Лавров. По его словам, Россия намерена поднять этот вопрос в ООН.

Глава МИД также заверил, что у российской стороны есть информация о конкретных украинских организациях, которые занимаются "грязной бомбой". Называть их он не стал.

Публичные заявления Запада о недоверии к российским предупреждениям не означают, что там легкомысленно относятся к сведениям Москвы во внутренних дискуссиях, отметил министр.

Возможные последствия

Подрыв "грязной бомбы", по словам Кириллова, неизбежно приведет к радиоактивному загрязнению территории в несколько тысяч квадратных метров.

По оценке советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, пострадавшие территории будут загрязнены на срок от 30 до 50 лет. От последствий применения "грязной бомбы" пострадают "десятки тысяч людей, это как минимум", заявил он.

Российские предупреждения

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, США, Турции и Франции. Он довел до них озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Соединенных Штатов и Франции опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что не считают предупреждения со стороны России обоснованными и отвергают "любые предлоги для эскалации".

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что недоверие западных стран не означает, что угрозы применения Киевом "грязной бомбы" нет: "Угроза налицо".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что попросил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии немедленно прислать экспертов на украинские объекты и тот дал свое согласие. Министр обороны страны Алексей Резников по итогам бесед с коллегами из Великобритании, Турции и Франции заявил о готовности Киева принять любую международную мониторинговую миссию.