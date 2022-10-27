Посол РФ в Великобритании рассказал о данных Западу заверениях Шойгу о ядерном оружии

По словам Андрея Келина, глава Минобороны РФ заверил, что Россия не намерена использовать такое оружие в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заверил в разговорах со своими зарубежными коллегами, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

"Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие", - сказал он в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу CNN.

"Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи", - добавил Келин.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом зарубежных коллег, в том числе из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив их об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.