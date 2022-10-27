Войти
ТАСС

Посол РФ в Великобритании рассказал о данных Западу заверениях Шойгу о ядерном оружии

304
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам Андрея Келина, глава Минобороны РФ заверил, что Россия не намерена использовать такое оружие в конфликте на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заверил в разговорах со своими зарубежными коллегами, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

"Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие", - сказал он в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу CNN.

"Россия не собирается использовать ядерное оружие. Об этом не может быть и речи", - добавил Келин.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом зарубежных коллег, в том числе из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив их об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2022
Предупреждения Москвы, неверие Запада и просьбы Киева. Ситуация вокруг "грязной бомбы"
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:24
  • 1
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 10:23
  • 8
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 10:22
  • 4
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:22
  • 36340
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине