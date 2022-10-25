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ТАСС

Лавров: РФ и Иран исчерпывающе ответили в СБ ООН на обвинения в поставках беспилотников

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава МИД указал, что Вашингтон живет не по нормам международного права, а по своим собственным правилам

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Представители России и Ирана дали исчерпывающие ответы в Совете Безопасности ООН на обвинения США в якобы использовании иранских беспилотников на Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается конкретной ситуации с дронами из Ирана, то исчерпывающие ответы официально дали в том числе в Совете Безопасности ООН представители Ирана и Российской Федерации", - сказал он.

Комментируя соответствующие обвинения США, Лавров указал, что Вашингтон живет не по нормам международного права, а по своим собственным правилам. "Эти правила заключаются в том, что им все дозволено", - подчеркнул министр.

Ранее официальные лица РФ и Ирана отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства. 

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Страны
Иран
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США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
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