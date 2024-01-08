США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет.

Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине?

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил со ссылкой на разведданные о применении Россией северокорейских баллистических ракет малой дальности для нанесения ударов по Украине. По его словам, одна из таких ракет приземлилась в "открытом поле" в Запорожской области 30 декабря. А во вторник, 2 января, добавил Кирби, Россия якобы запустила "несколько" северокорейских ракет в рамках более широкой волны авиаударов.

По словам Кирби, рассекреченные разведывательные данные показали, что Северная Корея предоставила России не только ракеты, но и пусковые установки к ним.

Кирби заявил, что дальность северокорейских ракет составляет около 885 км. По мнению западных экспертов, речь идет о твердотопливных ракетах KN-23 и KN-24 (входят в семейство ракет "Хвасон-11"), испытания которых Северная Корея проводит с 2019 года. По данным американской прессы, Москва располагает "несколькими десятками" таких ракет, которые впервые применяются в реальных боевых условиях. В ответ Пхеньян хочет от России самолеты, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другие передовые технологии.

Вашингтон ранее неоднократно заявлял о том, что Пхеньян оказывает Москве военную помощь, в том числе передал сотни тысяч артиллерийских снарядов. Однако эти данные опровергали как корейская, так и российская сторона. Осенью прошлого года в ходе многодневного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не было подписано ни одного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров называл слухами утверждения о поставках военной помощи из Северной Кореи. "То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно", – подчеркивал министр.

В ходе того же брифинга представитель Белого дома назвал появление северокорейского оружия у России "значительной и тревожной эскалацией" и заявил о планах США ввести дополнительные санкции и поднять этот вопрос в Совбезе ООН в Нью-Йорке 10 января.

Кирби заявил также, что Иран не поставлял России баллистические ракеты ближнего радиуса действия, но Вашингтон считает, что Москва намерена закупить ракетные системы у Тегерана. Белый дом уже заявлял, что Россия получила из Ирана сотни ударных камикадзе-дронов, а также оборудование для их производства, в том числе материалы для строительства завода по производству БПЛА.

О том, что Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности Ababil, писала на этой неделе американская газета The World Street Journal. Издание напомнило о визите в Тегеран министра обороны Сергея Шойгу в сентябре прошлого года. По словам источников издания, вооружения могут быть доставлены в Россию весной, что позволит ВС РФ расширить возможности по поражению украинской инфраструктуры.

В экспертной среде отмечают, что российский ВПК в состоянии обеспечить ВС РФ всеми необходимыми вооружениями, в том числе и ракетами, а распространяемые в последнее время Белым домом слухи о военном сотрудничестве Москвы с Тегераном и Пхеньяном стали частью информационной войны Запада против России и ее партнеров.

"К этому надо подходить спокойно и критично. Идет информационная война, в которой участвует Кирби и все его соратники по Госдепу и Пентагону. В СМИ распространяется масса нелепых, но смысловых слухов относительно взаимодействия РФ со столь "ненавидимыми" на Западе Северной Кореей, Ираном и другими странами для того, чтобы создать образ врага", – считает Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Эта информационная кампания против России "ведется не первый год и, видимо, будет продолжаться". "Нам надо спокойно анализировать развитие событий на линии соприкосновения, давать соответствующие оценки террористическим актам, которые предпринимает против нашей страны режим Киева, доказавший свой антигуманный и человеконенавистнический характер. Это факты ведущейся глобальной информационной войны против нашей Родины", – добавил сенатор.

Карасин убежден, что информация о якобы использовании Россией северокорейских ракет и планах по приобретению вооружений у Ирана подчинена внутриамериканской повестке дня и желанию администрации Джо Байдена быстрее проводить через парламент новые пакеты помощи Украине. "Эта повестка заключается в том, чтобы проталкивать через Конгресс сложные решения в обстановке, когда многие даже внутри самих США начинают сомневаться в реальности тех задач, которые ставит перед собой Пентагон и Государственный департамент", – подчеркнул собеседник.

"Информационное пространство сильно обеднело из-за того, что провалился украинский "контрнаступ". Реальных успехов Киева нет, есть только одни голословные заявления со стороны Кирби и Зеленского. Вот поэтому появляются заявления о том, что происходят поставки северокорейских ракет, что мы переделываем их вооружения и т. д.", – добавляет Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

На Западе хотят показать, что Россия "на последнем издыхании" и уже берет вооружения у КНДР и Ирана, добавляет специалист. "Все это из серии заявлений Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждала, что Россия для производства крылатых ракет использует чипы из немецких стиральных машин. Все это информационные утки", – уверен эксперт.

"России хватает собственных вооружений, и это подчеркивают как раз западные эксперты. По их оценкам, в настоящее время Россия смогла полностью восстановить возможности своего ВПК на таком уровне, чтобы обеспечивать ВС на линии боевого соприкосновения на Украине всем необходимым", – пояснил Кошкин.

По его словам, если бы Россия использовала северокорейские баллистические ракеты, то на поле боя "сразу бы нашли обломки" с клеймом "сделано в КНДР". Он особо отметил, что ракетная программа Пхеньяна появилась благодаря российским технологиям, для развития своего ВПК КНДР использовала советские разработки и образцы. "Но обломков северокорейских ракет на Украине нет. Значит, наши поточные линии оборонно-промышленного комплекса способны обеспечивать армию всем необходимым. Поэтому говорить, что мы используем баллистические ракеты из КНДР – это абсурд", – подчеркнул собеседник.

В то же время эксперт отметил, что многие страны стараются идти в ногу с теми требованиями, которые предъявляют военные конфликты к вооружениям и технике, в противном случае "вы не сможете получать то вооружение, которое будет обеспечивать вам безопасность". В итоге появляется сходство между вооружениями разных стран, а это дает повод для ложных обвинений. "Не исключено, что в каких-то параметрах тактико-технические характеристики российских и северокорейских баллистических ракет близки", – говорит Кошкин.

Изготовление беспилотников и баллистических ракет в разных странах становится во многим схоже, отсюда, например, заявления о том, что Москва якобы использует иранские беспилотники Shahed, хотя на самом деле это российские "Герани".

"Конфликт на Украине показывает, что только передовые, высокотехнологичные системы вооружения обеспечивают успех. Поэтому надо постоянно находиться в контексте передовой военной мысли. Россия сама производит те же беспилотники и баллистические ракеты. У нас есть соответствующие конструкторские бюро и оборонно-промышленные предприятия. У нас также есть соответствующее задание по модернизации этих вооружений", – добавил спикер.

Андрей Резчиков