США увязли на Украине. Но в Вашингтоне еще помнят уроки Карибского кризиса

Politico: уроки Карибского кризиса сдерживают США

США вкладывают все больше средств в поддержание конфликта на Украине, пишет Politico. На этом фоне напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы усиливается. Однако угроза ядерного противостояния с Россией сдерживает Белый дом от опрометчивых шагов.

Эндрю Десидерио (Andrew Desiderio), Нахаль Туси (Nahal Toosi), Джонатан Лемайр (Jonathan Lemire)

США все глубже вязнут в вооруженном конфликте между Россией и Украиной, причем на нескольких фронтах сразу, хотя президент и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил сравнивают этот конфликт с пиком холодной войны.

Вскоре после того, как Украина предположительно взорвала единственный мост, связывающий Крым с Россией, а Москва в ответ нанесла ракетные удары по 20 украинским городам, высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что сейчас высшим приоритетом для западных спонсоров Украины является поставка туда современных средств ПВО. Это заявление прозвучало после того, как президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал ему такую помощь.

На этой неделе американские дипломаты в ООН призывают страны – члены этой организации поддержать резолюцию с осуждением России за ее утверждения об присоединении четырех украинских территорий. Голосование по резолюции ожидается в среду.

Между тем, американские законодатели вспоминают Украину, готовясь наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК. Такое решение картеля поможет России и усилит энергетический кризис, который и без того уже стал для западного альянса проверкой на решимость. Обе партии на Капитолийском холме согласны с тем, что надо усилить возможности Украины по защите от ракетных ударов и атак беспилотников. Конгрессмены возмущены заявлениями российского лидера Владимира Путина, который угрожает ядерным возмездием.

В совокупности все эти события подчеркивают решимость Америки и дальше сотрудничать с Киевом, хотя Байден твердо намерен избегать прямого конфликта с Россией. Военные действия затягиваются, и конца им не видно. Предстоящая зима обещает ослабить наступательный порыв и осложнить снабжение войск на поле боя.

"Мы оказались в такой ситуации, какой у нас не было со времен Карибского кризиса, – заявил в интервью Politico председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил демократ Джек Рид (Jack Reed). – Поэтому мы тем более должны обеспечить безопасность воздушного пространства Украины и помочь защитить украинский народ. Мы просто обязаны это сделать".

Рид вторит недавним высказываниям Байдена, который заговорил об "Армагеддоне", рассказывая о резких заявлениях Путина. Влиятельные республиканцы в конгрессе тоже требуют от администрации Байдена обеспечить безопасность Украины с воздуха и предотвратить дальнейшие удары, от которых на этой неделе пострадал Киев.

Член палаты представителей из Техаса республиканец Майкл Макгол (Michael McCaul), работающий в комитете по иностранным делам, заявил, что США должны немедленно отреагировать, поставив Украине "артиллерийские системы большей дальности и дополнительные средства ПВО".

Сенатор-республиканец Джим Риш (Jim Risch) из Айдахо, состоящий в комитете по иностранным делам, пошел еще дальше, потребовав поставить на Украину истребители. "Если лучше вооружить и оснастить Украину, это поможет спасти больше жизней и даст ей возможность быстрее закончить этот конфликт, – сказал Риш. – Администрация Байдена может и должна сделать гораздо больше для защиты Украины".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник заявил, что в борьбе с Москвой всем уже давно руководит и распоряжается Вашингтон, а не Киев. "Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне, – сказал Лавров в интервью российскому государственному телевидению. – Этой войной заправляют англосаксы".

Делая такое заявление, Лавров игнорирует то обстоятельство, что до настоящего времени западные руководители действовали очень осторожно, отправляя на Украину боевую технику и боеприпасы. Они неизменно делали так, чтобы Украина получала достаточно для самообороны, но не могла пойти на эскалацию военных действий.

Между США и Украиной вспыхнули противоречия в вопросе о том, каким должен быть адекватный ответ на действия России. Американские официальные лица были возмущены, когда украинцы в августе подорвали в Москве автомобиль, в котором ехала дочь известного российского аналитика. Недавняя публикация информации об этом подрыве должна была стать для Украины предупреждением о недопустимости повторения столь провокационных акций, рассказал один информированный источник.

Но Путин без разбора нанес удары по гражданским целям. Это укрепило американо-украинский альянс. В разговоре с Зеленским Байден повторил свое обещание, данное этим летом на натовском саммите в Мадриде, сказав, что США будут оказывать поддержку Украине "столько, сколько понадобится", чтобы остановить российскую спецоперацию.

Цель Америки также состоит в том, чтобы не дать союзникам по НАТО уступить Путину и позволить ему добиться своей цели. А цель эта, как считают американские руководители, заключается в том, чтобы наносить ракетные удары по гражданским объектам на Украине, создать экономические трудности в Европе в зимнее время и сломить волю западного альянса, чтобы он засомневался в целесообразности помощи Киеву.

Но Москва на прошлой неделе получила поддержку со стороны стран ОПЕК+, которые договорились о сокращении нефтедобычи и вызвали раздражение у американских и европейских руководителей, стремившихся за счет увеличения добычи лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов. Если такая поддержка будет продолжаться, одним только оружием украинцев не спасти.

Решение ОПЕК+ заставило высокопоставленных американских законодателей потребовать незамедлительного прекращения военного сотрудничества между США и Саудовской Аравией, в том числе, отказа от любых поставок оружия в королевство и вывода оттуда американских войск и военной техники. Сенатское руководство рассматривает и другие законодательные меры, нацеленные против ОПЕК+ за ее ценовой сговор и нарушения антимонопольного законодательства.

"Если им безразлична международная безопасность и стабильность мировой экономики, то почему мы должны им помогать?" – спросил сенатор Ангус Кинг (Angus King) из Мэна, работающий в комитетах по делам вооруженных сил и по разведке. Другие конгрессмены тоже призывают к разрыву американского сотрудничества с королевством.

Действия саудовцев разозлили многих в администрации Байдена, особенно в связи с тем, что летом Байден посетил Эр-Рияд в попытке ослабить напряженность в двусторонних отношениях. Официальный представитель Белого дома Джон Керби во вторник заявил, что Байден немедленно начнет совместную работу с конгрессом по "переоценке" американо-саудовских взаимоотношений. Правда, уточнять детали он не стал.

По мнению многих сторонников Украины, такие меры надо было принять давно, ибо западные страны обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы продолжат свой рост, если объем мировых поставок сократится, а на импорт из России наложат запрет.

"Соединенные Штаты, американский народ, народы Западной Европы ежедневно приносят жертвы, помогая Украине, – сказал во вторник в интервью CNN член палаты представителей демократ из Нью-Джерси Том Малиновский (Tom Malinowski). – Саудовская Аравия решила, что таких жертв должно быть больше, что мы должны острее чувствовать боль, и что так она поможет Путину".

На протяжении многих лет Вашингтон закрывал глаза на антидемократические действия и нарушения прав человека в Саудовской Аравии ради защиты общих интересов безопасности в регионе, и особенно в целях противодействия исламистскому режиму в Иране. Однако администрация Байдена видит, как смещаются ориентиры королевства, которое по сути дела встало на сторону России.

"Мы стараемся сделать так, чтобы они заняли правильную позицию в момент, когда воюющая против Украины Россия угрожает международному порядку. Но саудовцы в ответ говорят: нет, спасибо, нам нужны высокие цены на нефть, чтобы наследный принц мог строить свой нелепый город в пустыне", – рассказал Politico один чиновник из администрации, попросивший не называть его имя, поскольку обсуждался весьма деликатный вопрос.

В Нью-Йорке США вместе с Британией и странами Евросоюза проводят интенсивную лоббистскую работу с целым рядом государств, чтобы они поддержали антироссийскую резолюцию, выдвинутую на Генеральной ассамблее ООН. В прошлом месяце Россия наложила вето на аналогичную резолюцию, которую обсуждал Совет безопасности.

На Генеральной ассамблее Россия не обладает правом вето, однако многие страны по причинам исторического, экономического и прочего характера не желают вставать на сторону Москвы или Запада, стараясь сохранить нейтралитет. Но на сей раз цель у США и их союзников иная. Они добиваются, чтобы хотя бы некоторые из этих стран проголосовали за резолюцию, отказавшись от нейтралитета.

Один западный представитель, попросивший не называть его имя, поскольку он не уполномочен делать официальные заявления, рассказал, что американский лагерь уверен: ему удастся провести эту резолюцию, набрав более 100 голосов. Но он хочет получить максимально возможную поддержку. В ООН 193 страны-члена.

Несмотря на усилия США по поддержке украинцев, команда Байдена настаивает, что Америка не намерена отправлять своих солдат на поле боя и вступать в прямое противостояние с ядерной державой.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент предельно ясно сказал об этом, – заявил Керби. – Никто не хочет, чтобы военные действия перешли в ядерную сферу".

Свой материал для статьи предоставили Кристина Галлардо (Cristina Gallardo) и Лара Селигман (Lara Seligman).