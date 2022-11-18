Минска-3 пока не будет

Шанс на мирные договоренности в ходе саммита G20 упущен

Надежда на мирные договоренности или хотя бы формирование «дорожной карты» по пути к ним в ходе саммита «большой двадцатки» на острове Бали окончательно рухнула после онлайн-обращения к собравшимся президента Украины Владимира Зеленского. «Минска-3 с Москвой не будет», – заявил он 15 ноября и в очередной раз выставил Кремлю заведомо неприемлемые требования.

Днем ранее украинский лидер посетил Херсон, оставленный российскими войсками на прошлой неделе, где, в частности, сказал, что «Украина готова к миру». Но для этого Киев требует ухода Российской армии «со всех захваченных территорий».

Президент РФ Владимир Путин фактически ответил на данный запрос, отклонив личную просьбу индонезийского коллеги Джоко Видодо приехать на Бали для участия в G20. Вместо него российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. От Украины приехал Дмитрий Кулеба, но на уровне министров иностранных дел можно в лучшем случае лишь обсудить тему перемирия, но не заключить его.

Хотя МИД заявляет о готовности России начать мирные переговоры без всяких предварительных условий, сейчас – невыгодный для Москвы момент из-за недавнего отвода войск на левый берег Днепра.

Партнеры по другую сторону стола видят Россию слабой после сдачи Херсона, Балаклеи, Изюма и Купянска, покидания острова Змеиный, не говоря уже про сворачивание операции в Киевской области и другие подобные «жесты доброй воли».

История дипломатии подсказывает: мирные переговоры выгодно вести после ряда побед, пусть и локальных. Однако в ноябре успехи российских военных достаточно скромные. Продвижение вперед отмечается только на донецком направлении: взяты поселки Опытное (возле Авдеевки) и Майорск, где расположена насосная станция и шлюзы на дамбе, что могут обеспечить водой Горловку и Донецк. Полностью очищена от противника Павловка, чем ослаблено снабжение украинских войск, обороняющих Угледар. Российские войска зачищают два одноименных поселка Белогоровка, расположенных соответственно в ДНР и ЛНР. Продолжаются бои на окраинах Соледара и Бахмута, а также в ряде населенных пунктов к западу от Донецка.

Важнейшей задачей остается смещение линии фронта подальше от Донецка, который продолжает обстреливать украинская ствольная артиллерия. «Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные чрезвычайно жестокие бои», – прокомментировал ситуацию Зеленский.

Согласно подсчетам Пентагона, с начала спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. человек. По словам российских официальных лиц, потери РФ в 7–8 раз меньше, чем противника. Вместе с тем ясно, что обе враждующие стороны нуждаются в пополнении действующей армии. Хотя МО РФ заявило о завершении набора 300 тыс. резервистов в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации, в ряде регионов повестки продолжают находить прописанных в них граждан, что военкомы объясняют своим желанием актуализировать имеющуюся базу данных.

Во время рабочей поездки в Тверскую область Путин сообщил, что по состоянию на начало ноября в зоне специальной операции (СВО) на Украине находятся около 80 тыс. мобилизованных, включая почти 50 тыс. непосредственно участвующих в боевых действиях. Помимо того, военкоматы продолжают прием добровольцев, готовых пополнить действующую армию.

По всей видимости, всего этого недостаточно. Поэтому 14 ноября Путин подписал указ № 823 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы…», согласно которому в Российскую армию могут призываться иностранные граждане.

Ранее в положении было указано, что российские граждане могут служить в Вооруженных силах по призыву или по контракту, а иностранцы – только по контракту и только в званиях рядового и сержантского (старшинского) составов. В этом плане ничего не меняется, но появилась запись, что по призыву могут служить также граждане РФ, имеющие «гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Путин также поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь идет об учащихся ВУЗов, мобилизованных до вхождения республик в состав России. «В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», – пояснил он. Вскоре демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение.

«Россия – это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», – считает президент Турции. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, лучший путь разрешения конфликта на Украине – диалог.

Однако киевские власти показывают настрой на содержательный разговор только по двум темам – обмен пленными и продолжение «зерновой сделки», причем бессрочное, с увеличением числа портов за счет расположенных в Николаевской области.

О продолжении «зерновой сделки» Россию просят и представители ООН, и президент Турции, поставивший Москве «положительную оценку» за «уход из Херсона». По словам Эрдогана, этого недостаточно, поэтому в ходе предстоящего телефонного разговора он ожидает от президента РФ Владимира Путина «готовности предпринять дополнительные шаги для мирных переговоров».

Но 12 ноября Путин позвонил не Эрдогану, а президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Как заявляют представители Украины и западные СМИ, летом Россия и Иран подписали контракт на 1750 беспилотных летательных аппаратов семейства Shahed и Mohajer, причем двумя партиями якобы уже поставлено 500 штук, а на очереди – сделка по иранским ракетам. СМИ сообщают о готовности Исламской Республики «в очень короткие сроки направить в Россию партию почти из 200 беспилотников Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2» морским путем в Астрахань. Представители РФ и Ирана официально факт поставок не подтверждают.

Пополняют арсенал и Вооруженные силы Украины. За год они приобрели более 13,2 млн единиц образцов вооружения и военной техники, сообщают украинские журналисты со ссылкой на отчет министра обороны страны Алексея Резникова. Подавляющее большинство закупок профинасировано иностранными правительствами – в 2022 году только США направили на военную и экономическую поддержку Украины около 54 млрд долл.

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставил Украине оружие и военную технику на 8 млрд евро. «Эта сумма составляет около 45% от того, что Соединенные Штаты поставили Киеву», – утверждает он. Касаясь темы переговорного процесса между Украиной и Россией, глава европейской дипломатии сказал, что решение о его начале должно исходить исключительно от киевских властей. «Украина сама решит, что делать. Наш долг – поддержать их», – пояснил Боррель.

Владимир Карнозов