Блинкен предположил, что Шойгу в КНДР мог договариваться о поставках вооружения

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР могло бы быть обеспечение поставок вооружений для российской стороны. Такую версию он изложил во время пресс-конференции в Брисбене (Австралия).

«Что касается докладов министра обороны России в Северной Корее, то я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что мы видим? Мы видим, как Россия ищет поддержки, оружия, где бы оно ни находилось. <…> Мы видим это в Северной Корее. Мы видим это и в случае с Ираном, который предоставил России много беспилотников», — сказал Блинкен, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать визит делегации РФ в КНДР. Стенограмму его выступления 29 июля опубликовала на сайте пресс-служба Госдепартамента.

Москва и Тегеран ранее неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников. Так, 6 июля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что некоторые «фотодоказательства» якобы использования иранских беспилотников на Украине комичны. 29 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления о том, что у РФ якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты. 30 августа 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. В международном аэропорту Сунан состоялась церемония встречи представителей российской стороны с участием роты почетного караула Корейской народной армии. Минобороны РФ сообщало, что делегация ведомства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

26 июля министр обороны РФ провел переговоры с Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Он отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

28 июля глава КНДР Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы развития стратегического сотрудничества стран.