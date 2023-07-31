Войти
Известия.ru

Блинкен предположил, что Шойгу в КНДР мог договариваться о поставках вооружения

244
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР могло бы быть обеспечение поставок вооружений для российской стороны. Такую версию он изложил во время пресс-конференции в Брисбене (Австралия).

«Что касается докладов министра обороны России в Северной Корее, то я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что мы видим? Мы видим, как Россия ищет поддержки, оружия, где бы оно ни находилось. <…> Мы видим это в Северной Корее. Мы видим это и в случае с Ираном, который предоставил России много беспилотников», — сказал Блинкен, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать визит делегации РФ в КНДР. Стенограмму его выступления 29 июля опубликовала на сайте пресс-служба Госдепартамента.

Москва и Тегеран ранее неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников. Так, 6 июля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что некоторые «фотодоказательства» якобы использования иранских беспилотников на Украине комичны. 29 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления о том, что у РФ якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты. 30 августа 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. В международном аэропорту Сунан состоялась церемония встречи представителей российской стороны с участием роты почетного караула Корейской народной армии. Минобороны РФ сообщало, что делегация ведомства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.


26 июля министр обороны РФ провел переговоры с Кан Сун Намом, в ходе которых заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи. Он отметил, что КНДР — важный партнер РФ, поскольку у стран общая граница и богатая история сотрудничества.

28 июля глава КНДР Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы развития стратегического сотрудничества стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Иран
КНДР
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.08.2022
Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»
17.08.2022
Сергей Шойгу выступил на открытии X Московской конференции по международной безопасности
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
15.05.2017
Какой будет третья мировая
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"