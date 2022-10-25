О "грязной бомбе" и зерновой сделке. Что сказал Лавров после переговоров с генсеком ОИС

По словам главы МИД РФ, Россия предприняла необходимые шаги для постановки вопроса в ООН о возможности ее использования Украиной

У России есть серьезные основания полагать, что Украина может планировать провокацию с "грязной бомбой". РФ предприняла необходимые шаги для постановки вопроса в ООН о возможности ее использования Украиной. Также Москва призывает Организацию исламского сотрудничества (ОИС) активнее работать с ООН, чтобы изначальный замысел зерновой сделки воплощался в жизнь, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС Хисейном Брахимом Тахой.

По его словам, сейчас вторая часть сделки, касающаяся экспорта российской продукции, практически не реализуется. Для ее продления необходимы юридические исключения из санкций, которые влияют на свободный вывоз российского зерна.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О грязной бомбе

У России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать "грязную бомбу". Москва перепроверила информацию о возможной провокации Киева - "это не пустое подозрение". "Есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться".

"У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации". Россия уже предприняла необходимые шаги по постановке вопроса о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" в международных структурах, прежде всего в ООН.

При этом РФ не удивляет медийная реакция Запада. "Она идет в русле той безоглядной поддержки, которую Запад оказывает своему ставленнику [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия не только в виде заявлений, но и в виде бомбардировок гражданских объектов, уничтожения гражданского населения и многого другого".

Западные партнеры ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, но это не означает, "что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать предоставленную нами информацию".

О зерновой сделке

Россия запросила у Секретариата ООН, "который занимается всей этой операцией", статистику движения зерна до конечного потребителя. Основными получателями украинского зерна являются страны, "которые не относятся к числу беднейших, а на беднейшие приходится лишь малая доля зерна, которое выходит из портов в Черном море". Более половины зерна идет в страны ЕС. "Европейские страны дают следующее разъяснение: да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе беднейшим странам. Хотелось бы, конечно, иметь более четкую картину".

Западные санкции препятствуют поставкам в страны ОИС российского зерна и удобрений. В свою очередь Москва добросовестно выполняет контрактные обязательства, но западные санкции препятствуют поставкам в страны ОИС российского зерна и удобрений.

Вторая часть сделки, отвечающая за продвижение экспорта российской продукции, практически не реализуется. Перед тем, как рассмотреть возможность продлить зерновую сделку, должны быть решены все вопросы Москвы по ее выполнению. "Необходимы четкие юридические снятия, юридические исключения из санкций всех тех аспектов, <…> которые в решающей степени влияют на свободный вывоз российского зерна для удовлетворения потребностей наших контрагентов".

Россия призвала ОИС активнее работать с генсеком ООН Антониу Гутерришем, "чтобы изначальный замысел его пакетной сделки воплощался в жизнь".

О МАГАТЭ

"Что касается заявления [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси согласился направить миссию экспертов, - у меня такой информации нет". Однако такая просьба поступила Гросси, он сказал, что будет ее рассматривать. "Но мы знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты".

"Кстати, в том же заявлении, <…> Кулеба сказал, что, в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать ей нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение "истории болезни" и тех фактов, которые уже стали достоянием гласности, например, известная провокация в Буче".

С марта Россия многократно просила "предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой и чьи тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных". "Никакой реакции вообще. Лишнее свидетельство того, насколько "прозрачна" Украина и насколько ей "нечего скрывать".

О многополярном мироустройстве

Россию и Африку объединяет непринятие навязываемого Западом порядка, "основанного на правилах, в рамках которого можно делать только то, что выгодно Вашингтону и его сателлитам". "Мы последовательные сторонники демократизации международной жизни".

В приоритетах внешней политики России - укрепление комплексного партнерства со странами Африки. РФ высоко ценит, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, Африка не присоединились к антироссийским санкциям и продолжает развивать диалог. "Такая самостоятельная, независимая линия, ориентированная, на национальные интересы, заслуживает глубокого уважения".

Россия последовательно выступает за укрепление позиции африканского континента "в многополярной архитектуре мироустройства, за то, чтобы его голос, единый и самостоятельный, был слышен и учитывался на международной арене".