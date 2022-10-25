Атомный подводный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» на испытаниях

На открытых ресурсах появилась первая опубликованная фотография проходящего испытания атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Хотя сообщалось, что корабль впервые вышел на заводские ходовые испытания из Северодвинска 17 июля 2022 года, однако до настоящего времени его снимки не появлялись в открытых источниках. "Генералиссимус Суворов" - это шестой атомный подводный ракетный крейсер нового поколения семейства "Борей" и третий модифицированного проекта "Борей-А". Корабль предназначен для Тихоокеанского флота.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) - третий корабль модифицированного типа "Борей-А" и шестой корабль типа "Борей" в целом - во время очередного выхода из Северодвинска в море на испытания, октябрь 2022 года (с) Олег Кулешов

Напомним, что строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) было осуществлено в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в соответствии с контрактом, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

Головной АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года, выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года и передан ВМФ России 21 декабря 2021 года.

Второй корабль по данному контракту "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) был заложен на СМП 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга предприятия 25 декабря 2021 года и с июля 2022 года находится на испытаниях.

Также по данному контракту на СМП ведется строительство АРПКСН "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Из пяти введенных к настоящему времени в строй атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и прибывший в Вилючинск 28 сентября 2022 года АРПКСН К-552 "Князь Олег" проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А").