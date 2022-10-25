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ТАСС

Французский депутат считает недопустимым поставки оружия Киеву в ущерб собственной обороне

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Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar
Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar.
Источник изображения: © AFP 2022 / ARIS MESSINIS

Николя Дюпон-Эньян напомнил, что Франция по просьбе Киева отправила на Украину самоходные гаубицы CAESAR, а также бронемашины, противотанковые и противовоздушные ракеты

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян осудил поставки оружия Киеву в ущерб национальной обороне. Соответствующую запись он разместил в своем Twitter.

"Мы стремимся наводнить Украину оружием и деньгами, - написал политик. - А наша армия от этого страдает".

Он напомнил, что Франция по просьбе Киева отправила на Украину самоходные гаубицы CAESAR, а также бронемашины, противотанковые и противовоздушные ракеты.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что Париж не может поставить Киеву столько оружия, сколько он просит. Он отметил, что Франции необходимо обеспечивать собственную оборону и выполнять обязательства по укреплению восточного фланга НАТО. Глава государства подчеркнул, что Франция "помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию". Париж "не является стороной этого конфликта", заметил Макрон. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Проекты
NATO
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