Французский поставщик

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, как Париж помогает своими вооружениями украинской армии

Одним из наиболее активных спонсоров украинской армии в нынешнем конфликте стала Франция. Хотя в абсолютных цифрах ее помощь, на первый взгляд, очень большой не кажется, с качественной точки зрения французы находятся на ведущих позициях. Это связано в первую очередь с поставкой Украине самоходных 155-миллиметровых гаубиц CAESAR, которые имеют дальность стрельбы до 41 км, а активно-реактивным снарядом — до 46–49 км, что делает ее сравнимой по дальности с намного более тяжелой российской 203-миллиметровой САУ 2С7М «Малка», и то при использовании активно-реактивных снарядов. Тем самым контрбатарейная борьба с этими системами представляет собой сложную задачу, а сами гаубицы в руках украинской армии стали весьма ценным приобретением, которое используется для поражения особо важных целей в глубоком тылу. Впрочем, имелись сообщения и о применении данных систем для обстрелов жилых кварталов Донецка.

Кроме CAESAR французы экспортировали на Украину и свой новейший ПТРК ММР — причем, как и в случае с CAESAR, из наличия собственных вооруженных сил. Вместе с ним были переданы и более старые противотанковые комплексы MILAN. В целом же, по состоянию на конец июня, объем французской военной помощи составил около €110 млн.

Но на этом Париж останавливаться не планирует. В ближайшие дни ВФУ будут переданы взятые с хранения колесные бронетранспортеры VAB. Конвой с этими бронированными боевыми машинами был замечен в Словакии, в нем насчитывалось 14 БТР. Видимо, следующим шагом станет передача Киеву партии противокорабельных ракет Exocet, приспособленных для пуска с наземной платформы. Такой вариант на днях озвучил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Такая активность ставит вопрос о ее причинах и лимитах. Французско-украинское военно-техническое сотрудничество насчитывает уже не один год, и до 24 февраля 2022 года оно уже развивалось довольно активно. Его нельзя назвать очень большим по меркам мировой торговли оружием, в 2015–2020-м Франция экспортировала на Украину вооружений на сумму €104 млн (для сравнения, несмотря на санкции, за тот же период в Россию было поставлено французского оружия на сумму €76 млн). Но в 2021–2022 годах эта ситуация должна была измениться — в виде резкого наращивания поставок.

Основным драйвером сближения с Францией в оборонной сфере был бывший министр внутренних дел Украины Аваков, который вместе со своим сыном фактически стал основным лоббистом и менеджером французских оборонных компаний на Украине. При его непосредственном участии в 2018 году был заключен первый крупный контракт на поставку 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters, из которых 21 вертолет Н225 (все — бывшие в употреблении), 24 Н125 нового производства и 10 новых Н145 на общую сумму €551 млн. К концу 2021 года Украина получила 18 вертолетов, включая два Н125, шесть Н145 и 10 Н225. Видимо, еще несколько машин прибыли уже в нынешнем году.

Но на вертолетах сотрудничество не закончилось. При активном лоббизме того же Авакова в 2020 году было заключено соглашение на поставку государственной пограничной службе Украины 20 катеров OCEA FPB 98 MKI стоимостью €136,5 млн, первый из которых был спущен на воду во Франции в декабре 2021 года, — насколько известно, передать Украине его не успели.

Несмотря на увольнение Авакова в июле прошлого года, заключенные при нем контракты продолжали исполняться, хотя французы и начали постепенно терять позиции, которые всё более активно стали занимать США и Великобритания. При этом в Париже не теряли надежды восстановить свое положение за счет таких дорогих контрактов, как поставка спутника дистанционного зондирования Земли и партии истребителей Dassault Rafale. Но коммерческая основа сотрудничества двух стран была перечеркнута с момента начала специальной военной операции.

Несмотря на весьма высокую активность Макрона на украинском направлении, передача Украине вооружений в итоге стала вызывать вопросы уже в самой Франции. К примеру, инициативы французского президента привели к тому, что для ВФУ (а на данный момент Украине обещаны 18 единиц) пришлось изымать гаубицы CAESAR не только из состава армии, в которой их всего 75, но и из реализуемого экспортного контракта с Марокко — на поставку 36 гаубиц. Аналогичные вопросы вызывает и поставка ПТРК ММР. Их точное число неизвестно, но французская армия закупила 1900 ракет к этому комплексу, из которых на учениях, испытаниях и в ходе боевых действий в Африке оценочно было использовано 200–300 единиц. Передача даже нескольких десятков таких ракет оказывает влияние на боеспособность самой Франции, а также ее репутации как надежного поставщика вооружений.

Признаком истощения возможностей Парижа стала передача выведенных из боевого состава БТР VAB, которые никак не относятся к современным видам вооружений и вряд ли будут востребованы на внешнем рынке. Вероятно, следует и далее ожидать поставок подобного рода систем, не исключая и известной французской автоматической винтовки FAMAS, которая сейчас активно заменяется на немецкую НК416F.

Таким образом, Франция является важным поставщиком ВФУ тех систем вооружений, в которых наблюдается наибольшая потребность (дальнобойная артиллерия, бронетехника). Однако небольшой размер и относительно скромные возможности по поставкам выведенного из боевого состава вооружений вряд ли смогут вывести Францию на первые позиции среди доноров НАТО.

Андрей Фролов — военный эксперт

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