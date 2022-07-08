Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли.

Болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе сообщило: российские военные не захватывали у вооруженных сил Украины французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR ("Цезарь"), как об этом рассказывалось ранее. Впрочем, история о захвате нашими войсками французских самоходок в качестве трофеев была опровергнута отнюдь не в пользу украинской армии. Напротив – по данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы по 120 тыс. долларов за штуку. Это притом, что реальная стоимость одной гаубицы CAESAR составляет около 7 млн долларов.

По данным издания, действовала группа через некоего "военного дилера". Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге подаренные Киеву САУ оказались в руках Вооруженных сил России. Сейчас, по сообщению Bulgarian Military, находятся в производственных цехах предприятия российской корпорации "Уралвагонзавод". В этом моменте источники болгарского издания сходятся с французским политиком и юристом Режи де Кастельно. Тот, напомним, первым в конце июня заявил о том, что "два французских орудия CAESAR были захвачены русскими в целости и сохранности". "В настоящее время они находятся на "Уралвагонзаводе" для изучения методом обратного проектирования", – написал де Кастельно.

Сообщается, что представители УВЗ по сути подтвердили факт попадания к инженерам завода французских артиллерийских систем. Во всяком случае, через официальный аккаунт завода в Telegram французского юриста попросили передать благодарность президенту Эммануэлю Макрону.

Сообщения о том, что украинцы продали самоходки, безвозмездно переданные западными союзниками, выглядят вполне правдоподобно. "По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок", – отметил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова передало РИА "Новости".

В прессе в начале июня появились сообщения о том, что в даркнете (скрытом сегменте Сети, предполагающем анонимность пользователей) появились объявления о продаже противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin за 30 тыс. долларов. Согласно информации, размещенной в объявлении, продавец американской военной помощи находится в Киеве. Еще в апреле в YouTube появился ролик, где, как сообщается, был запечатлен процесс сделки близ Снегиревки Николаевской области между бойцом ВСУ и военнослужащими Народной милиции ДНР. В качестве товара фигурировали: бронетранспортер за 15 тыс. долларов, или 944 тыс. рублей по нынешнему курсу, а также шведско-британский противотанковый комплекс NLAW за 100 тыс. рублей.

В целом, указывают эксперты, надо учесть, что распродажа вооружений солдатами ВСУ в Донбассе велась давно, причем украинские военные понимали, что из этого оружия их же потом будут обстреливать. Как отмечает Царьград ТВ, в этом проявляется нечто вроде украинской воинской традиции: еще в январе 1918 года киевские газеты рассказывали о том, как солдаты УНР продали немцам на фронте артиллерийскую батарею. В новейшие времена аналогичный бизнес вошел в практику с 2014 года, продавались разные типы вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Поэтому вполне вероятно, что на продажу могли выставить и комплексы CAESAR, которые в достаточно большом количестве идут на Украину, отмечает эксперт.

В общей сложности Париж обещался передать Киеву 18 "Цезарей", то есть четверть своего запаса САУ. Следственный комитет России в конце июня подтвердил, что ВСУ уже использовали установки CAESAR для обстрела объектов водоканала в Донецке. Около недели назад Макрон сообщил, что Франция передаст украинской армии еще шесть "Цезарей" и значительное количество другой бронетехники. Комментируя сообщение об этом, размещенное в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД, источник канала "Рыбарь" высказал версию того, как французские САУ попали и еще могут попасть в руки российских военных.

"По линии спецподразделений идут переговоры о возможности приобрести тот или иной образец зарубежной техники", – предполагает источник. По его словам, контроль за поставленными Западом вооружениями в ВСУ – достаточно условный, и "максимум, на что можно рассчитывать, – это на относительно боязливого командира и достаточно ретивых представителей СБУ". При этом российская сторона заинтересована лишь в современных образцах вооружений, считает источник Telegram-канала. Далее, по его мнению, "по линии спецподразделений договариваются об организации массированного артиллерийского налета по определенному уже пустому квадрату для отвлечения внимания, пока осуществляется фактическая передача техники".

Военный эксперт Леонков скептически оценил последнее предположение – он не верит в саму схему, в которой артиллерийский удар наносится по пустому квадрату, чтобы затем свалить на противника вину в исчезновении гаубицы. "В случае с установкой CAESAR вряд ли все было так просто, как полагают некоторые блогеры, – подчеркнул собеседник. –

На самом деле схема была более хитрой и тихой.

К тому же, понятно: если какую-то работающую схему засветить, второй раз она уже не сработает. В одном я уверен: в том или ином виде в закупке гаубиц были задействованы наши спецслужбы", – сказал Леонков. "Что бы ни твердили в западной прессе – дескать, на Украине не осталось наших союзников, на самом деле с той стороны есть люди, готовые нам помогать, причем с риском для жизни", – добавил собеседник.

Отметим: утечку западного вооружения из арсеналов ВСУ подтверждают и в Интерполе, и даже в киевских правоохранительных органах. В начале июня портал Defense Post приводил мнение действующего генсека Интерпола, представителя Германии Юргена Штока: "Даже тяжелое вооружение, используемое военными, будет доступно на криминальном рынке".

Во вторник директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник проинформировал: заведено не менее десяти уголовных дел по факту торговли западным оружием. "Товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", – цитировал РБК украинского правоохранителя. По словам Мельника, не только БЭБ, но и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные факты.

"Я знаю, что "Цезари" – у нас. Каким образом они попали к нам – не знаю. Продать их могли украинцы? Вполне. Если идет такая информация, то Западу надо десять раз подумать, кому он передает оружие", – отмечает доктор военных наук Константин Сивков.

"Теперь нашей армии было бы интересно заполучить "Хаймарсы" – американские реактивные системы залпового огня HIMARS. А еще "Гарпуны", то есть противокорабельную крылатую ракету Harpoon. Полагаю, в ближайшее время они тоже будут захвачены. Все остальное у нас есть. Разумеется, есть еще многие образцы современного оружия, которые нам чисто теоретически было бы интересно добыть, но американцы их просто не поставляют Украине. То, что ей дают, – это урезанные образцы. Скажем, "три топора" – М777, это современная гаубица, 2007 года, но даже ее украинцам передают в неполном комплекте", – пояснил Сивков.

"Есть много других современных видов оружия, которые военным и конструкторам из нашего ОПК могут быть интересны", – в свою очередь отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

"Особенно интересны системы космической связи на поле боя, тепловизоры, бортовое оборудование вертолетов, боевых машин, танков. Вот у HIMARS любопытно было взглянуть на системы наведения, связи. Могут представлять интерес и образцы топлива и боевого заряда, который используется в этих ракетах. Но самое главное, повторяю, узнать, как она наводится на цель, со спутника или нет", – пояснил Бартош.

"Что касается "Цезарей", то я доверяю данным о том, что они были захвачены как трофей, в бою. Но известно, что украинские генералы действительно сбывают на черный рынок разные виды оружия, – конечно, не такие громоздкие, как гаубица. – указал Бартош. – На Ближний Восток, к примеру, уже поступили партии ПЗРК "Стингер". Это самое опасное. Такие переносные ракетные комплексы расползаются по всему миру и таким образом создают угрозу гражданским самолетам, в том числе, кстати, и лайнерам из США и других западных государств. В этом проявляется безответственность той политики, которую проводят американцы и НАТО на Украине".

Со своей стороны Леонков вспомнил, как советские войска в Афганистане захватили однажды "Стингер" у афганских моджахедов. "Нужно было его изучить, понять, по каким принципам работает "Стингер", чтобы обезопасить наши самолеты и вертолеты. Тогда наши провели полноценную спецоперацию, работал спецназ – и задача была выполнена", – рассказал собеседник.

Рафаэль Фахрутдинов