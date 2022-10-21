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ТАСС

Совбез Белорусии: активизация антибелорусских сил за рубежом зависит от результатов СВО

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Сотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

По словам госсекретаря СБ республики, находящиеся за пределами Белоруссии противники действующей власти заявляют о готовности уже в 2023 году приступить к масштабной диверсионно-подрывной деятельности в стране

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Активизация антибелорусских центров за рубежом напрямую зависит от результатов специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" выразил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"По нашей оценке, на текущий момент антибелорусские центры за рубежом не готовы в полной мере к реализации силового сценария. Активизация их деятельности будет напрямую зависеть от результатов специальной военной операции, а также от того, насколько западным спецслужбам и преступникам из числа беглой оппозиции удастся "проникнуть в мозги" белорусских граждан, внедрить в их головы ложные нарративы, создать почву для провоцирования гражданской войны", - сказал Вольфович.

Он отметил, что находящиеся за пределами Белоруссии противники действующей власти "заявляют о готовности уже в 2023 году начать якобы освобождение страны, а по сути - приступить к масштабной диверсионно-подрывной деятельности в Беларуси".

"Поэтому в ближайшее время следует ожидать наращивания активности деструктивных сил по раскачиванию обстановки в нашей стране. Ее пик ожидается в ходе электоральных кампаний 2024-2025 годов. Антибелорусские центры будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - считает госсекретарь белорусского Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке на территории Польши, Литвы и Украины боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий, терактов и организации военного мятежа. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в начале октября сообщал о планах противников белорусских властей проникнуть большой вооруженной группой на территорию страны со стороны Украины.

Лукашенко заявлял о том, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО), проводимой Российской Федерацией на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские военнослужащие в операции непосредственно не задействованы, задача Минска - не допустить нанесения удара по стране. Также Белоруссия оказывает при необходимости медицинскую и гуманитарную помощь гражданам других стран, в том числе беженцам. О проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. 

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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