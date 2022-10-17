Маск считает, что риск ядерной катастрофы достиг исторического максимума за 60 лет

Как подчеркнул предприниматель, ракеты с ядерными боеголовками "уничтожат почти всю жизнь на Земле"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Риск того, что в мире произойдет ядерная катастрофа, сейчас находится на самой высокой отметке за последние 60 лет. Такое мнение выразил в субботу американский предприниматель Илон Маск.

"Будет здорово, если однажды человечество прекратит нацеливать на себя ракеты с ядерными боеголовками, которые уничтожат почти всю жизнь на Земле, - написал он в Twitter. - В любой год существует вероятность того, что они будут запущены. Сейчас самый высокий риск за 60 лет".

Как отметил в сентябрьском телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход и ядерный шантаж. Как пояснил глава государства, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.