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ТАСС

Маск считает, что риск ядерной катастрофы достиг исторического максимума за 60 лет

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Как подчеркнул предприниматель, ракеты с ядерными боеголовками "уничтожат почти всю жизнь на Земле"

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Риск того, что в мире произойдет ядерная катастрофа, сейчас находится на самой высокой отметке за последние 60 лет. Такое мнение выразил в субботу американский предприниматель Илон Маск.

"Будет здорово, если однажды человечество прекратит нацеливать на себя ракеты с ядерными боеголовками, которые уничтожат почти всю жизнь на Земле, - написал он в Twitter. - В любой год существует вероятность того, что они будут запущены. Сейчас самый высокий риск за 60 лет".

Как отметил в сентябрьском телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход и ядерный шантаж. Как пояснил глава государства, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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