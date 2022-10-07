Запад включается в конфликт, но РФ против ядерной войны. Что заявила Захарова на брифинге

По словам дипломата, американцы открыто признаются, что передают командованию ВСУ спутниковые и иные разведданные

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Страны Запада своей поддержкой Киева и его преступлений лишь затягивают боевые действия и все больше сами втягиваются в конфликт, прекратив быть нейтральной стороной. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "ядерный нарратив" о намерениях Москвы применить ядерное оружие раскручивают западные СМИ, тогда как позиция РФ на этот счет не менялась. Санкции ЕС Россия считает нелегитимными, также настаивая на своем участии в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

ТАСС собрал основные заявления Захаровой.

Об участии Запада в конфликте на Украине

Поддержка со стороны Запада "затягивает боевые действия и подталкивает киевский режим к новым преступлениям". "Все больше и больше денег льется" Киеву, "чтобы гибло людей еще больше, чтобы затопить регион полностью кровью".

Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. "Это ли не соучастие? Это настоящая гибридная война".

Если Евросоюз создаст миссию по оказанию военной помощи Украине, это "закрепит его в статусе участника конфликта". "Европейскому союзу нужно также определиться с самим собой: они все-таки за переговоры или за поле боя по Боррелю".

Австрия и "многие государства, которые заявляли о себе как о нейтральных, этот статус утратили".

Реакция стран НАТО на заявку Киева на ускоренное вступление показывает, что "киевский режим - лишь только инструмент для Запада". При этом страны "осознают всю серьезность и переход всех допустимых границ, который повлечет за собой самые серьезные последствия", включая вовлечение НАТО в масштабный конфликт.

План бизнесмена Илона Маска по урегулированию на Украине Москва рассматривает "как общественные дискуссии и как точку зрения людей, которые имеют свое представление о происходящем".

О действиях Киева

Указ Владимира Зеленского о невозможности переговоров РФ и Украины, пока Владимир Путин является президентом России, подписан "по указке Запада, который не желает прекращения боевых действий" и готов продолжать их "до последнего украинца". "Это тупик Зеленского".

ВСУ и украинские националисты занимаются сознательным уничтожением "посевов зерновых и элеваторов", минируют пашни и сельхозугодия.

"При попустительстве международных организаций", в том числе ЮНЕСКО, "учителей фактически разделили на два сорта - на правильных и неправильных". Педагогов "сажают в тюрьмы, просто подвергают физическому насилию" за то, что "они осмеливаются говорить на родном языке, преподавать на родном для себя и учеников языке".

О "Северных потоках"

Россию не допускают до расследования ЧП на "Северных потоках". Это напоминает ситуацию "с малайзийским Boeing, который потерпел крушение над территорией Украины". "Это уже классика жанра".

Москва расценивает произошедшее на газопроводах "как умышленную диверсию против важнейшего объекта инфраструктуры" и будет добиваться открытого расследования при ее участии. "Если будет у Запада как всегда: недопуск собственников, непредоставление фактов, сокрытие фактов и упор будет делаться на подконтрольные СМИ и манипулирование данными в виде утечек и неназваннных источников, тогда понятно, к чему это расследование приведет. Оно ни к чему не приедет".

Противящиеся участию России в расследовании власти Дании, "возможно, знают, кто это сделал, и поэтому мнение Москвы им просто не интересно". Обвинения в адрес РФ в этой ситуации абсурдны, поскольку Москва вложила в строительство и работу "Северных потоков" значительные средства.

О санкциях

Санкции стран ЕС нелегитимны. "Если они творят подобные нелегитимные, незаконные действия, то они не имеют права в принципе рассуждать о легитимности или нелегитимности действий других".

Брюссель, "который бесконечно на словах радеет за верховенство права, не только сам нарушает эти принципы, но буквально заставляет другие государства идти по тому же пути" введения ограничений против РФ.

На введение потолка цен на российскую нефть Москва ответит переориентацией экспорта в страны, готовые "нормально сотрудничать".

О ядерном конфликте

"Ядерный нарратив" в контексте украинского кризиса пытаются навязать СМИ Запада, обвиняя Россию "в ядерном шантаже, угрозах" и тиражируя домыслы о якобы готовящемся применении Москвой ядерного оружия. "Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном накачке ядерной риторики".

"РФ в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. Мы неоднократно говорили и подтверждали это: в такой войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

"В Вашингтоне и других западных столицах могут быть заинтересованы в опасной эскалации ситуации при списывании ее на нашу страну. Делается это в рамках деструктивной для международной безопасности и стратегической стабильности линии Вашингтона на обеспечение себе глобального доминирования любыми способами".

"Мы никак не можем понять, почему реальной угрозе вокруг ядерного объекта - Запорожской АЭС - в западных СМИ не уделяется в принципе никакого должного внимания, учитывая, что они прекрасно знают, кто создает угрозы этому объекту на протяжении многих месяцев".