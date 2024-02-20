Европе приставили нож к горлу. Украина для нее теперь не на первом месте (Info.cz, Чехия)

Солдаты Армии Норвегии принимают участие в военных учениях НАТО Железный волк 2022-II (Iron Wolf 2022-II) на полигоне в Пабраде, к северу от столицы Литвы Вильнюса.

Info: в Европе решают вопрос о передаче компетенций в области обороны Брюсселю

Европа поняла, что больше не может полностью полагаться на американскую помощь, пишет Info. Поэтому сейчас ей приходится напряженно обдумывать, как быть с собственной обороноспособностью и стоит ли передать соответствующие компетенции Брюсселю. У некоторых членов ЕС это вызывает отторжение.

Европейские члены Североатлантического альянса уже сейчас выделяют на совместную оборону два процента своего ВВП, хотя еще в прошлом году отчислял 1,86%. В этом году на оборону из государственных бюджетов союзников по НАТО будет выделено 380 миллиардов евро, о чем с радостью на совещании министров обороны стран НАТО сообщил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он уточнил, что рубеж в два процента ВВП в этом году пересекут 18 членов альянса, а остальные 13 тоже увеличат свои расходы.

В число таких государств входит и Чешская Республика. Внимание будет сосредоточено в основном на крупнейших европейских странах: Германия тоже достигнет двухпроцентного уровня, а Франция к нему значительно приблизится.

Йенс Столтенберг отметил, что европейцы не ждали, пока Дональд Трамп сделает свои провокационные и возмутительные заявления и поэтому уже в прошлом году повысили свой вклад в совместную оборону на 11%, что "беспрецедентно".

Также генсек НАТО предупредил, что, учитывая ход вооруженного конфликта на Украине и неопределенность вокруг дальнейших планов США по защите Европы, двух процентов ВВП уже не достаточно, и теперь Европе придется еще больше раскошелиться.

Недавно Дональд Трамп серьезно пошатнул уверенность европейцев в том, что их защитит американский ядерный зонтик, на который европейские члены Североатлантического альянса полагались с конца холодной войны. Точно так же они верили в автоматическую активацию пятой статьи Североатлантического договора в случае нападения на одного из его подписантов. То есть они верили в основополагающий принцип "Один за всех и все за одного".

Слова Дональда Трампа прозвучали как очередной, правда на этот раз самый громкий, предупредительный сигнал. Стало понятно: не исключено, что Европе придется защищаться самой в момент, когда российский лидер Владимир Путин только и ждет, когда она проявит слабость.

Если еще недавно в НАТО обсуждали преимущественно военную помощь Украине, то теперь ей приходится в таком же напряженном режиме обдумывать, как быть с собственной обороноспособностью.

Дело отнюдь не только в увеличении оборонных бюджетов "на бумаге", но и, прежде всего, об их максимально эффективном расходовании. Речь об инвестициях в собственные арсеналы, опустошенные помощью Украине, то есть о восстановлении работы собственных оборонных предприятий и расширении их мощностей.

Не последнюю роль сыграет и расширение сотрудничества между европейскими членами НАТО, ведь это позволит не тратить деньги на дублирующие приобретения и решать проблему несовместимых систем вооружений.

После убедительных заявления Трапа и на фоне сопротивления республиканцев в конгрессе дальнейшей помощи Украине Европа сегодня понимает, что больше не может полагаться на американскую помощь на сто процентов. Перед весенним полноценным возобновлением боев украинцам потребуется много боеприпасов и оружия. В условиях, когда Россия перешла на военную экономику и выделяет треть бюджета на оружие и боевые действия, для европейских государств пришло самое время действовать.

Из стран Прибалтики, Польши, Швеции, Финляндии и Дании, а также из Германии и Франции мы слышим настойчивые призывы повышать инвестиции в собственное европейское сдерживание на случай, если Владимир Путин победит на Украине, но на этом не остановится. Все больше политиков предупреждают избирателей о том, что не стоит поддаваться иллюзии устойчивого мира. Мира уже нет.

Западный союз пошатнулся в момент, когда НАТО впервые столкнулся с военным конфликтом на европейском континенте и откровенно конфронтационной российской политикой. "Пацифистские" европейские страны, привыкшие полагаться на американский "зонтик", вынуждены очень быстро пересматривать не только свои бюджеты, но и свои доктрины безопасности и стратегии. Ими двигает чувство ответственности и давление со стороны Трампа.

Они забывают, что первый импульс ощутили еще при демократическом президенте Бараке Обаме после присоединения Крыма к России в 2015 году. Уже тогда США настаивали, чтобы европейские союзники увеличили расходы на оборону до двух процентов ВВП. Это ни к чему не привело, как будто только "трамповский" шантаж способен в достаточной мере напугать Европу.

Европейцы мобилизуются с "ножом у горла"

Решение ЕС воспользоваться своим внебюджетным Европейским фондом мира для закупок оружия для Киева, в том числе на оплату национальных поставок (и чешских тоже), стало беспрецедентным решением еще в 2022 году.

Теперь планы куда масштабнее — поставить европейские инструменты, включая дотационные фонды, на службу обороноспособности. Причем еще никогда оборона не была предметом общей европейской политики, а институты ЕС никогда не вмешивались в действия правительств стран-членов в этой области.

Министры и премьеры периодически договаривались о некоторых общих принципах, как максимум необязательных рекомендациях, но национальная оборона стран-членов Европейского Союза еще никогда не включалась в европейскую интеграцию. Уже потому, что эта область всегда считалась прерогативой НАТО, а также потому, что не все члены Европейского Союза также являются членами альянса.

Эти проблемы теоретически сохраняются, но на практике сегодня всем понятно, включая нейтральные Австрию и Ирландию, что пришло время Европейскому Союзу подключиться. Хотя бы для того, чтобы сделать все более практичным, эффективным и экономным.

Правда, сейчас большинство стран-членов борются с ростом долга и дефицитом бюджета, и поэтому для дополнительных требований и расходов на оборону момент выбран не лучший. Значит, правительства будут искать приемлемые компромиссы, которые позволят при совместных действиях и распределении нагрузки облегчить жизнь национальным экономикам.

В конце февраля Европейская комиссия представит проект стратегии развития оборонной промышленности в Евросоюзе. При пересмотре семилетнего бюджета ЕС планируется также обсудить финансирование разработки и производства оружия, опытных образцов и новых систем.

США колеблются, и это повлияет на размещение государственных оборонных заказов, которые прежде предназначались Соединенным Штатам. Речь идет о совместных заказах и о европейских кредитах оборонной промышленности.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил с предложением выпустить "европейские оборонные облигации". Ожидается, что страны-члены ЕС, будучи акционерами Европейского инвестиционного банка, позволят ему финансировать проекты в этой области, что прежде было исключено.

Таким образом, в обозримом будущем Европейский Союз, скорее всего, придет к решению о расширении производства оружия и боеприпасов, а также о совместном финансировании подобных заказов. Главное обоснование: это будут инвестиции в собственную безопасность, а также в "европейский столп" НАТО.

Пока никто не решается публично усомниться в зонтике безопасности, который до сих пор гарантировали прежде всего американцы, хотя доверие уже пошатнулось и восстановить его будет трудно. Кто бы ни победил на предстоящих президентских выборах в США, "трампизм", несомненно, останется значимым явлением в американской политике. Полагаться на Вашингтон в таких условиях в дальнейшем было бы грубой, а может, даже фатальной ошибкой.

Но готовы ли все 27 стран-членов сломать табу и "пустить" Европейский Союз еще и в эту область? Готовы они терпеть, чтобы и здесь Европейская комиссия контролировала их? Способны ли он договариваться о новшествах единогласно, потому что иначе нельзя? Или, скажем, сможет ли Франция раскрыть "ядерный зонтик" над Европой вместо США при своих очень ограниченных возможностях? Следует ли позволить Германии, чтобы и она получила ядерное оружие и тем самым усилила европейский сдерживающий потенциал?

Ответы на эти трудные вопросы придется найти быстро, уже хотя бы потому, что украинский вооруженный конфликт не ждет. О нем пойдет речь в ходе кампании перед июньскими выборами в Европейский парламент, а потом и при формировании новой Европейской комиссии.

В Брюсселе в этой связи оживленно обсуждают создание оборонного портфолио. Комиссар, которому поручат им заниматься, будет отвечать за оборонный аспект европейской промышленной политики. Уже даже названы кандидатуры. Пост может занять польский министр иностранных дел Радослав Сикорский или эстонский премьер Кая Каллас. В Праге кандидатом считают также Йиржи Шедивого, который сейчас возглавляет Европейское оборонное агентство.

Выбор будет зависеть от того, какими полномочиями обладал бы такой комиссар, то есть станет ли оборона или некоторые направления частью политик общей компетенции Европейского Союза и правительств стран-членов.

С одной стороны, в пользу этого приводится аргумент о том, что вместе страны Европейского Союза смогут действовать эффективнее, а сейчас это самое главное. С другой стороны, правительства очень щепетильно относятся к передаче компетенций в этой области евросоюзным органам.

Согласно опросам общественного мнения, граждане поддерживают идею общей обороны. Еще два года назад эту тему даже не поднимали. Теперь же ведутся оживленные дискуссии на этот счет, и тема не потеряет актуальности как минимум до лета.

Автор: Карел Бартак (Karel Barták)