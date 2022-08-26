Украина захотела создать альянс с Британией и Польшей. Но есть одно но

Треугольник, но не союз: что не так с альянсом Киева, Лондона и Варшавы и как это исправить

В Лондоне и Варшаве к взаимодействию с Киевом относятся как к углубленному трехстороннему партнерству, пишет "Европейська правда". Определений типа "союз", "альянс", которыми достаточно часто оперируют на Украине, в двух других странах стараются избегать.

Алена Гетманчук, Сергей Сладкий

В отличие от Киева, в Варшаве и Лондоне не хватает запроса на развитие украинско-польско-британского "союза", не говоря уже о том, что само определение "союз" воспринимается в этих двух столицах довольно неоднозначно.

Ни в Лондоне, ни в Варшаве пока не готовы ответить на вопрос, что три страны в рамках "треугольника" могут делать такого, что они не могли бы делать в двустороннем формате.

Даже по тем трекам, которые могли бы иметь развитие в формате "треугольника" – например, базовая подготовка украинских военнослужащих британскими инструкторами на территории Польши, – британцы пошли другим путем, привлекая отдельные страны мира для обучения наших бойцов в самой Великобритании.

В то же время не исключено, что запрос на такой "союз" появится в будущем, особенно при сценарии повторного избрания президентом США Дональда Трампа.

Взгляд из Варшавы

В Польше, в отличие от Украины, преобладает довольно сдержанный подход к такому формату взаимодействия. Среди факторов, влияющих на довольно сдержанную по сравнению с украинской (и даже британской) позицию Польши, можно выделить следующие:

Нежелание польского правительства попасть под атаку внутренней оппозиции – политической, экспертной и медийной, которая может "прочитать" в подобных идеях желание польских властей подготовить почву для выхода из НАТО или ЕС.

Само название "союз", как позиционировали это в Киеве, вызывает определенную настороженность, ведь в нем видится что-то юридически обязывающее.

Исторические факторы, которые сводятся к тому, что в истории Польши Великобритания не оправдывала свой статус надежного союзника.

Что касается Украины, то сложные исторические вопросы в связи со спецоперацией России отошли на второй план, это признали даже критически настроенные к нам в последние годы представители так называемых "кресовяков" (поляки, жившие на западно-украинских землях. – Прим. ИноСМИ.).

Однако опосредованно исторические моменты все же били рикошетом и по идее украинско-польско-британского альянса.

Речь идет, прежде всего, об аббревиатуре УПА (Украина – Польша – Англия), которой полушутя называли новообразованный "союз" в отдельных украинских медиа и социальных сетях, что, конечно же, не осталось незамеченным в Польше, где любая идея с такой аббревиатурой обречена на провал (УПА – Украинская повстанческая армия*, участвовавшая в уничтожении мирного польского населения. – Прим. ИноСМИ.).

Что касается сторонников более тесного трехстороннего сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, то они исходят из таких аргументов:

Такой формат является уникальным шансом привлечь на сторону Украины и Польши Великобританию – ядерную державу и постоянного члена Совета безопасности ООН.

Союз с Великобританией должен стать сигналом для Германии и Франции, разочарование действиями которых по сдерживанию российской угрозы есть как на Украине, так и в Польше.

Военное взаимодействие в трехстороннем формате продолжается давно. Эта идея не возникла внезапно, ниоткуда, а на момент обнародования имела определенную подоплеку – и военную, и дипломатическую.

Поэтому пока что в Польше консенсусным является видение, что этот формат сегодня нужен как еще один формат помощи Украине – не больше и не меньше.

При такой ситуации польские эксперты и дипломаты считают более приоритетной и перспективной идею Люблинского треугольника, чем украинско-польского-британского "союза".

Кроме того, идея развития малых альянсов в Польше не вызывает сейчас такого энтузиазма, как на Украине и даже Великобритании. Поэтому относительно Украины для Польши на сегодняшний день ключевым приоритетом является двусторонний трек.

Взгляд из Лондона

Интерес Великобритании к развитию отношений с Украиной был довольно неровным, характеризовался значительными спадами, но бывали и резкие взлеты – как, например, весной 2022 года.

Медийная эйфория на Украине о безоговорочной поддержке Великобритании может порой производить неточное впечатление о приоритетах Лондона.

Показательный момент: хотя идея о сотрудничестве в треугольнике принадлежит украинской стороне, непосвященные наблюдатели часто приписывают авторство Лондону. Прежде всего потому, что одной из первых сообщила о таком сотрудничестве министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Декларирование идеи имело немалое медийное сопровождение (особенно на Украине, немного в Польше и меньше всего в Великобритании). Но на операционном уровне проект оставался почти мертвым, никто особо эту тему в дипломатическом ведомстве Соединенного Королевства не продвигал.

Можно выделить следующие причины, которые не позволяют Лондону участвовать в "треугольнике" более серьезно:

Внутренняя политика. Великобритания не впервые объясняет дефицит внимания к Украине насыщенной внутриполитической повесткой. Очередные и досрочные выборы – они постоянно служили формальным оправданием провисания поддержки Украины по отдельным направлениям.

Непонимание выгод для себя. В Лондоне до сих пор не до конца понимают, в чем добавленная стоимость этого проекта. Тем более, когда двустороннее сотрудничество между двумя странами почти образцовое – регулярный политический диалог; серьезное взаимодействие в сфере безопасности; поддержка будущего восстановления Украины и тому подобное.

Восточная Европа в принципе не принадлежала к сфере особого интереса Лондона. В программном документе Соединенного Королевства Integrated Review, например, Индо-Тихоокеанскому региону посвящен отдельный подраздел, тогда как об Украине содержится только два беглых упоминания в более широких контекстах.

Несмотря на это, ситуация не выглядит совсем печальной – нельзя говорить о полном отсутствии интереса со стороны Лондона.

В специализированных британских кругах интерес все же есть, по крайней мере, происходят соответствующие встречи, консультации с привлечением представителей различных ведомств не только на рабочем уровне, но и на разных уровнях (министерства иностранных дел и обороны, конечно, играют здесь ключевую роль).

Сейчас на рабочем уровне интерес Лондона к трехстороннему взаимодействию можно объяснить такими мотивами:

Одинаковое понимание угроз. Великобритания, Польша и Украина – естественные и логичные партнеры, поскольку имеют одинаковое понимание угроз, исходящих от России. Причем Великобритания демонстрировала это понимание гораздо раньше и четче, чем многие другие западные демократии, длительное время пытавшиеся замирить Путина переговорами.

"Глобальная Великобритания". Большинство британцев (особенно из лагеря сторонников Брексита) чувствовали себя обиженными, считая, что членство в ЕС сковывало внешнюю политику Лондона, не позволяло ей развернуться на должном уровне. Поэтому перед британскими дипломатами стоит задача доказать величие Великобритании, ее ключевую и незаменимую роль в глобальной политике.

Значительные двусторонние наработки. Украина не впервые участвует в создании региональных альянсов.

Персональный интерес. Если Лиз Трасс станет премьер-министром, с высокой вероятностью можно предположить, что тогда "треугольник" получит больше внимания со стороны Великобритании. Ведь команда Трасс, причастная к инициированию "треугольника", скорее всего, переместится в премьерский офис.

Как запустить работу "треугольника"?

Не "союз"

В Лондоне и Варшаве к взаимодействию в "треугольнике" относятся именно как к углубленному трехстороннему партнерству. Определений типа "союз", "альянс", которыми достаточно часто оперируют в Киеве, чиновники в двух других странах стараются избегать. Не стоило бы акцентировать внимание на них и Украине.

Безопасность (Украины) как основа треугольника

И в Польше, и в Великобритании "треугольник" рассматривают, прежде всего, как еще один формат помощи Украине, и такой подход является оптимальным на период, пока идет война с Россией.

Для усиления НАТО и интеграции Украины в Альянс

У Великобритании и Польши своя сложная история взаимоотношений с ЕС, однако, обе страны – инициативные члены НАТО, которые поддерживают будущее членство Украины в Альянсе.

Поэтому отдельные проекты Альянса могли бы внедряться в трехстороннем формате (если на уровне НАТО они по разным причинам тормозятся).

С другой стороны, три страны могут выступить с идеями, как трехстороннее взаимодействие расширить за счет привлечения других членов НАТО.

Стратегический диалог безопасности

Он мог бы стать одним из ключевых измерений дальнейшего взаимодействия Киева, Лондона и Варшавы.

Напомним, время от времени польские политики предлагали создавать новые переговорные площадки для диалога с Россией, в которые, в частности, могли бы быть включены соседи Украины.

При условии интереса в Польше и Великобритании в рамках "треугольника" можно было бы обсуждать будущее архитектуры безопасности в Европе, трансформацию России, создание предпосылок для минимизации угроз, которые и в дальнейшем будут исходить от России.

S & T партнерство

Сотрудничество в оборонной сфере так же могло бы стать важным измерением треугольника. Британский обзор Integrated Review свидетельствует об интересе Лондона к обновлению собственных вооруженных сил.

Принцип S&T (science and technology – наука и технология) при этом рассматривается как ключ к достижению стратегического преимущества Соединенного Королевства в мире.

Британия также заинтересована в том, чтобы создавать сеть международных S&T партнерств. Украина может проявить инициативу для того, чтобы научно-техническая составляющая была одной из основополагающих в рамках сотрудничества в "треугольнике".

Военно-воздушная сфера

Великобритания, Польша и Украина могут проводить более активный диалог с другими союзниками для сотрудничества в военно-воздушной сфере (например, обучение на территории Польши).

Глава штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявлял о возможности предоставления Украине западных истребителей. Среди возможных вариантов он назвал американские истребители, шведский Gripen, французский Dassault Rafale, а также Eurofighter Typhoon.

Последний может представлять определенный интерес для Киева в рамках диалога с Великобританией.

"Треугольник" + действующие инициативы

Отдельного внимания заслуживает изучение вопроса о привлечении "треугольника" к партнерским проектам, которые Великобритания давно уже поддерживает.

В частности, Объединенные экспедиционные силы (JEF) – многонациональные экспедиционные силы, созданные Великобританией в 2015 году. Кроме Соединенного Королевства, в них входят еще девять североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

"Треугольник" Украина – Польша – Великобритания может оказаться слишком тесным для "глобальной Великобритании", поэтому есть смысл рассмотреть возможность приобщения к существующим инициативам Лондона.

Так же стоит изучить вопросы более тесного взаимодействия украинско-польско-британского трио и Люблинского "треугольника", которые могут дополнять друг друга.

Восстановление и безвиз

Восстановление Украины – еще одно из предложений, которое могло бы стать важным направлением трехстороннего взаимодействия.

Великобритания будет организатором следующей конференции по восстановлению Украины, которую планируется провести в 2023 году.

Украина, Польша и Великобритания могли бы выступить с рядом совместных инициатив по восстановлению. Кстати, именно под это мероприятие у Лондона имеется символическая возможность продемонстрировать союзнические симпатии к украинцам, упростив визовый режим (например, снять высокую плату за визы) или же и вообще отказаться от них.

Достижение безвиза действительно будет важным сигналом, поскольку именно этот вопрос давно бросает тень на украинско-британские отношения.

* запрещенная в России экстремистская организация