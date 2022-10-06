Маск предложил Украине мир. В Киеве его послали к черту

Илон Маск предложил мирное решение конфликта на Украине с тем, чтобы избежать угрозы ядерной войны, пишут "Вести". Киев ополчился против американского бизнесмена – тезис Запада о необходимости "сражаться до последнего украинца" никто не отменял.

Тарас Козуб

Реакция на “мирный план” Илона Маска и его подоплека

Илон Маск стал героем новостей, выступив с мирным предложением по поводу украино-российского конфликта. Американский бизнесмен предложил провести в регионах, подконтрольных РФ, еще один раунд выборов – но уже под наблюдением ООН, а также передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине – предоставить нейтральный статус. Что стоит за таким предложением Маска, разобрались Vesti.ua.

Что предложил Маск

"Мирное предложение" Маска укладывается в четыре пункта:

Проведение выборов в украинских регионах, подконтрольных России, выборы под наблюдением ООН. “Россия уходит, если на то будет воля народа”, – пишет Маск.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (“до ошибки Хрущева”, как пишет Маск).

Обеспечение водоснабжения Крыма (регион засушливый, а с 2015 года Украина прекратила снабжать его водой).

Принятие Украиной нейтралитета (то есть страна декларирует отказ от НАТО).

В своем Twitter Илон Маск провел опрос по своему предложению. К утру вторника "за" проголосовали 39,6% пользователей, "против" – 60,4%. Аргументы бизнесмена в пользу его идей таковы: он считает, что конфликт с очень высокой долей вероятности решится именно по такому плану, "вопрос лишь в том, сколько человек погибнет до этого", – пишет Маск. В противном случае, на его взгляд, исходом этого конфликта будет ядерная война.

Утром во вторник, получив многочисленные реакции, в том числе украинской аудитории, Маск несколько смягчил тон. Он написал, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink на Украине на данный момент составляют около 80 миллиона долларов, в то время как поддержка России – ноль миллионов долларов. "Понятно, что мы за Украину", – пишет он, в то же время уточняя, что его позиция по деэскалации неизменна. "Попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира", – добавил бизнесмен.

"Этот Маск сломался, несите следующего"

В украинском сегменте соцсетей предложения Илона Маска вызвали волну негодования. Реакция официальных лиц (то есть более-менее сдержанная) выглядит так:

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter запустил голосование, "отзеркалив" аналогичный опрос у Маска: "Какой Илон Маск нравится вам больше? – "Такой, который поддерживает Украину"; "Такой, что поддерживает Россию" (80,6% за первый вариант).

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник был, как всегда, предельно "дипломатичен": "Единственное последствие в том, что теперь украинцы никогда не будут покупать вашу чертову „теслу”. Итак, удачи".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вступил с Маском в полемику: "Пытаетесь ли вы легитимизировать псевдореферендумы? Плохая идея".

Илон Маск отвечает: "Нет, я предлагаю голосование под наблюдением ООН (или выберите свою самую доверенную организацию или страну)".

Еще один советник, на этот раз – "военный", Алексей Арестович: "Так не только „хороших русских” скоро не останется, но и хороших международных. И будем с вами самодостаточными сиротинушками. Зато с Крымом и с Донбассом", – написал он в Telegram-канале.

Общий тон комментариев украинского сообщества такой: "Этот Маск сломался, несите следующего". Герой, который передавал Украине Starlink, рассыпался в один момент, превратившись в антагониста.

"Достоин звания офицера"

В России, что ожидаемо, твиты Илона Маска восприняли с энтузиазмом. "Маск – молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас (отсылка к советскому фильму о разведчике. – Прим. авт.). Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state („Украина – искусственное государство”. – Прим. ИноСМИ.)”, – написал в Telegram зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, с которым у Маска давние отношения (оба несколько раз вступали в пикировку в Twitter, подначивая друг друга), написал свое предположение. Он углядел в такой позиции бизнесмена влияние... российской женщины. "Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon в МКС, в экипаже которого летит космонавт „Роскосмоса” Анна Кикина. Вот что российская женщина сделала с американцем", – иронизирует Рогозин.

А один из депутатов российского парламента Михаил Шеремет (он "избирался" в Крыму, который, напомним, Маск предложил передать России официально) и вовсе предложил "таким, как Маск, становиться президентами США" – в противовес Джозефу Байдену. Общее впечатление от российского сегмента соцсетей зеркально противоположно украинскому. Высказывание стало для РФ неожиданным идеологическим "бонусом".

Американские политики также высказались о ситуации. Старший советник конгресса Пол Массаро предложил свою "формулу мира":

Украина освобождает всю суверенную территорию.

Россия будет демилитаризирована и денуклеаризирована.

Почему Маск это написал?

Твиты Илона Маска действительно странные, если учесть, что раньше он делал откровенно проукраинские записи. "Украина, оставайся сильной", написал он в самом начале спецоперации. А 14 марта написал твит, прямо адресованный Владимиру Путину: "Я вызываю тебя на поединок. На кону – Украина".

Более того, бизнесмен уже столкнулся с последствиями – после его записи акции компании Tesla пошли резко вниз.

Поэтому версия первая: "писал не Маск" или даже "за Маска писал кто-то, причастный к спецслужбам РФ". Ее разделяет украинский политический эксперт Александр Антонюк. По его мнению, люди такого уровня сами редко пишут в соцсетях. "Имею предчувствие, что будет следующий твит от Маска с другой интерпретацией или признанием того, что это была большая ерунда", – считает он.

Вторая версия: "твит ради хайпа". Маска называют "продавцом воздуха", и стоимость его акций во многом – результат паблисити, или хайпа, полученного на предыдущем эпатаже. "Стоимость Tesla не соответствует ее производству. Маск сделал Tesla самой дорогой компанией мира по производству автомобилей. Акций Tesla больше, чем всех других производителей авто. А производит Tesla на порядок меньше машин, чем каждая из компаний-конкурентов, – полагает украинский инвестбанкир Сергей Фурса. – В мире легких денег и надутых пузырей решает хайп".

При этом есть конспирологическая "подверсия" – Маск решил специально обрушить стоимость акций Tesla на 9%. "Чтобы скупить по дешевке, а потом все вернется. Но такое падение – не очень хороший сигнал. Думаю, поэтому он и попытался сохранить статус-кво", – говорит украинский политолог Андрей Золотарев.

Третья версия: Маск – "трампист", сторонник бывшего президента США. Недаром он вел диалог о покупке Twitter – соцсети, которая первой заблокировала аккаунт Трампа. А сын экс-президента просил Маска сделать соцсеть, "которой мог бы пользоваться его отец".

Свою позицию по украинскому вопросу Дональд Трамп выразил 1 августа: "во избежание конфликта" Украина должна была бы отказаться от Крыма и НАТО. "Таковы настроения части европейской и американской политической элиты, которые считают, что целесообразнее удовлетворить аппетиты Путина, достигнув мира за счет интересов Украины", – считает Золотарев.

"Этот план уже привозили Зеленскому"

Кость Бондаренко, украинский политический эксперт: "Идея не нова. Она давно витает в ЕС и США, Илон Маск – не первый, кто ее озвучивает. Ее обсуждают на разных площадках в мире, без участия в этом диалоге Украины – сколько бы наши партнеры ни говорили, что „без Украины ее судьбу решать не будут”. Этот план звучал и на встрече Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем (президентом Турции и генсекретарем ООН) во Львове. Целый ряд западных экспертов говорят так: если провести референдумы по-честному, под эгидой ООН, то Запорожская и Херсонская области могут вернуться (то есть РФ выведет войска с их территории), а Донецкая и Луганская, скорее всего, отойдут (в РФ). Маск – не первый и не последний, Украину могут, скорее всего, склонять к этому сценарию ближе к ноябрю.

Маск в последнее время стал себя очень активно позиционировать не только как бизнесмен, но и как политик. Заявил, что разочаровался в Демпартии, перешел в Республиканскую. Солидаризировался с Трампом, который хочет стать посредником в решении конфликта на Украине. Скорее всего, в Республиканской партии сейчас в противовес Трампу пытаются развить новую платформу, выразителем которой может стать Илон Маск".