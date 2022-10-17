Fox News: США и союзники на пределе возможностей в плане поставки современного вооружения Украине

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Министр обороны США Ллойд Остин дал понять на этой неделе, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО практически исчерпали возможности предоставления Украине современного оружия. В Вашингтоне все чаще говорят о сокращении запасов до такого уровня, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в Европе, армии США нечем будет воевать и защищать союзников. При том, что как раз дальнейшая военная помощь Киеву может спровоцировать прямое противостояние НАТО и России.

Проблемы с запасами современных видов вооружений в арсеналах США и западных стран подтверждают эксперты, опрошенные телеканалом Fox News.

США и союзники в этом плане на пределе возможностей.

На пресс-конференции в среду Остина спросили, обеспокоены ли США и другие страны тем, что собственные запасы боеприпасов настолько ограничены, что они больше не могут помогать Украине в прежних объемах. Остин уклонился от ответа, подчеркнув, что существует желание дать Украине то, что ей нужно, но не подтвердил, есть ли на это реальные возможности. Министр обороны США посетовал, что Украина слишком быстро расходует боеприпасы, предоставляемые западными союзниками.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, который семь лет работал над вопросами закупок Министерства обороны США, дал свою оценку, основанную на уровнях запасов, промышленных мощностях и информации от администрации Байдена, и пришел к заключению, что США имеют «ограниченные» возможности поставки HIMARS, Javelin, Stinger и гаубиц M777.

По мнению эксперта, это означает, что теперь Америка сможет поставлять Украине только более дешевое вооружение из старых запасов и совсем не то, что запрашивает Киев. Кансиан сообщил, что он воспринимает комментарии Остина как признак того, что дни, когда США предоставляли Украине свои лучшие вооружения, прошли. Помимо всего прочего, сроки поставок увеличатся, Киев начнет получать оружие, закупаемое в других странах. Это приведет к проблемам совместимости разных типов оборудования.

Другие эксперты, опрошенные Fox News, считают, что замедление и сокращение поставок современных видов вооружений Украине связано с опасениями администрации Байдена в дальнейшей эскалации конфликта и прямом вовлечении в него США. В Белом доме всерьез опасаются, что Москва может принять решение о применение ядерного оружия, чтобы ускорить завершение военной кампании в свою пользу.

Эволюция позиции США происходит как раз в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский усиливает давление на западные страны с целью предоставления большего количества оружия. Только на этой неделе Зеленский попросил системы противовоздушной обороны, которые могут отразить недавние ракетные удары России по столице Украины

— пишет автор Fox News.

Но, судя по всему, Соединенные Штаты меньше всего интересуют желания президента Украины. Американское руководство будет принимать решения о дальнейшей поддержке Киева, исходя из сугубо собственных меркантильных интересов. И в какой-то момент они начнут противоречить чаяниям и требованиям украинского руководства.

Иными словами, администрация Байдена все еще обладает большими возможностями, чтобы дать Украине больше оружия, но предпочитает этого не делать

— заключает автор статьи.

В любому случае, что бы ни писали американские СМИ и сколько бы ни говорили об истощившихся запасах оружия, военную помощь США и другие страны НАТО методичного продолжают киевскому режиму оказывать. Дают не всё и не в тех объёмах, которые запрашивает Киев, но дают. И поток вооружения и техники пока не иссякает. Это и есть объективная реальность на сегодняшний день - вне зависимости от мнения заокеанских экспертов.