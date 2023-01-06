Эти три вида оружия Байден Украине не даст

19FortyFive: в США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву

Существует три вида оружия, которое Байден не передаст Украине из страха перед Россией. Опасаясь эскалации конфликта и прямого столкновения с Россией, Соединенные Штаты отказывают Киеву в поставках истребителей F-16, танков Abrams и комплексов ATACMS, пишет 19FortyFive.

Питер Сучу (Peter Suciu)

С 2014 года США направили Украине помощь в сфере безопасности на десятки миллиардов долларов.

В дополнение к гуманитарной помощи Вашингтон поставил Украине целый список современной военной техники, включая ракеты РСЗО, пусковые установки HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы FGM-148 Javelin и противотанковые ракеты, ракеты Stinger, 155-мм артиллерийские гаубицы M777, Switchblade, беспилотники Phoenix Ghost, бронетранспортеры M113 и ракеты Harpoon.

На самом деле оружия было отправлено так много, что появились опасения, что его не хватит уже американским вооруженным силам. В результате в будущем Украина может получит более старое оружие: ракеты TOW, 105-мм гаубицы и боеприпасы к ним.

Однако несмотря на помощь, Киев потребовал больше оружия — по его словам, оно необходимо для победы.

Хотя некоторые виды вооружений США не поставят априори (ядерные боеголовки, военные корабли любого размера, бомбардировщики B-52 и, разумеется, истребители F-35), Украина не получит и целый ряд других систем, как бы ей ни хотелось.

F-16

F-16 считается одним из самых успешных всепогодных многоцелевых реактивных истребителей за всю историю. Его парк крупнейший в мире среди боевых самолетов с неподвижным крылом. Сегодня истребитель находится на вооружении ВВС примерно 26 стран, но в небе над Украиной в ближайшее время не появится. Мало того что переброска самолета в регионе может спровоцировать Россию и даже втянуть в конфликт НАТО, так еще и украинские летчики не обучены его пилотированию, и Киев наверняка не сможет его обслуживать.

Поэтому вместо него страны НАТО отправят Украине больше МиГ-29 из своих запасов. Самолеты этого типа уже эксплуатируются на Украине.

Основной боевой танк M1 Abrams

Основной боевой танк армии США, безусловно, стал бы подходящим оружием для Украины — он более чем успешно противостоял Т-72 советской разработки в войне в Персидском заливе и потом еще раз в операции "Иракская свобода". Хотя об отправке танков на Украину уже шли разговоры, это еще один случай, когда оружие представляет собой больше проблем, чем возможностей. Украинцам предстоит долгое обучение, поддерживать танки в рабочем состоянии будет проблематично, и Россия опять же усмотрит в этом провокацию — вот почему администрация Байдена считает отправку M1 Abrams невыгодной (по крайней мере, на данный момент).

Армейские тактические ракетные комплексы ATACMS

РСЗО HIMARS армии США сыграли ключевую роль в недавних наступательных операциях Украины, и президент Украины Владимир Зеленский запросил оружие с большей дальностью действия — в частности, армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), благодаря которому Украина смогла бы поражать российские цели с расстояния до 300 километров. Он использует те же пусковые установки, что и HIMARS, но с втрое большей дальностью. Так киевские силы смогут поражать цели в глубине России — и это объясняет, почему Вашингтон по-прежнему осторожен в отношении данной эскалации.

Питер Сучу — старший редактор 19FortyFive, писатель из Мичигана. За двенадцатилетнюю карьеру журналиста публиковался почти в 50 журналах, газетах и других изданиях. Написал более 3 000 статей о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности и международных делах.