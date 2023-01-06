Войти
ИноСМИ

Эти три вида оружия Байден Украине не даст

265
0
0
Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

19FortyFive: в США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву

Существует три вида оружия, которое Байден не передаст Украине из страха перед Россией. Опасаясь эскалации конфликта и прямого столкновения с Россией, Соединенные Штаты отказывают Киеву в поставках истребителей F-16, танков Abrams и комплексов ATACMS, пишет 19FortyFive.

Питер Сучу (Peter Suciu)

С 2014 года США направили Украине помощь в сфере безопасности на десятки миллиардов долларов.

В дополнение к гуманитарной помощи Вашингтон поставил Украине целый список современной военной техники, включая ракеты РСЗО, пусковые установки HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы FGM-148 Javelin и противотанковые ракеты, ракеты Stinger, 155-мм артиллерийские гаубицы M777, Switchblade, беспилотники Phoenix Ghost, бронетранспортеры M113 и ракеты Harpoon.

На самом деле оружия было отправлено так много, что появились опасения, что его не хватит уже американским вооруженным силам. В результате в будущем Украина может получит более старое оружие: ракеты TOW, 105-мм гаубицы и боеприпасы к ним.

Однако несмотря на помощь, Киев потребовал больше оружия — по его словам, оно необходимо для победы.

Хотя некоторые виды вооружений США не поставят априори (ядерные боеголовки, военные корабли любого размера, бомбардировщики B-52 и, разумеется, истребители F-35), Украина не получит и целый ряд других систем, как бы ей ни хотелось.

F-16

F-16 считается одним из самых успешных всепогодных многоцелевых реактивных истребителей за всю историю. Его парк крупнейший в мире среди боевых самолетов с неподвижным крылом. Сегодня истребитель находится на вооружении ВВС примерно 26 стран, но в небе над Украиной в ближайшее время не появится. Мало того что переброска самолета в регионе может спровоцировать Россию и даже втянуть в конфликт НАТО, так еще и украинские летчики не обучены его пилотированию, и Киев наверняка не сможет его обслуживать.

Поэтому вместо него страны НАТО отправят Украине больше МиГ-29 из своих запасов. Самолеты этого типа уже эксплуатируются на Украине.

Основной боевой танк M1 Abrams

Основной боевой танк армии США, безусловно, стал бы подходящим оружием для Украины — он более чем успешно противостоял Т-72 советской разработки в войне в Персидском заливе и потом еще раз в операции "Иракская свобода". Хотя об отправке танков на Украину уже шли разговоры, это еще один случай, когда оружие представляет собой больше проблем, чем возможностей. Украинцам предстоит долгое обучение, поддерживать танки в рабочем состоянии будет проблематично, и Россия опять же усмотрит в этом провокацию — вот почему администрация Байдена считает отправку M1 Abrams невыгодной (по крайней мере, на данный момент).

Армейские тактические ракетные комплексы ATACMS

РСЗО HIMARS армии США сыграли ключевую роль в недавних наступательных операциях Украины, и президент Украины Владимир Зеленский запросил оружие с большей дальностью действия — в частности, армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), благодаря которому Украина смогла бы поражать российские цели с расстояния до 300 километров. Он использует те же пусковые установки, что и HIMARS, но с втрое большей дальностью. Так киевские силы смогут поражать цели в глубине России — и это объясняет, почему Вашингтон по-прежнему осторожен в отношении данной эскалации.

Питер Сучу — старший редактор 19FortyFive, писатель из Мичигана. За двенадцатилетнюю карьеру журналиста публиковался почти в 50 журналах, газетах и других изданиях. Написал более 3 000 статей о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности и международных делах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
B-52
BGM-71 ТOW
F-16
Harpoon ПКР
HIMARS
Javelin ПТРК
M1 Abrams
M113 БТР
Stinger
Т-72
Компании
M777
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
04.01.2023
Американский ЗРК не спасет Украину, ВСУ оказалась в тупике
20.06.2022
Профильные российские институты изучают трофейные вооружения
29.05.2019
Вооруженный против Индии
02.11.2016
Рать, которой негде воевать
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей