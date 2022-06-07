Поставки РСЗО Киеву угрожают российским городам. Но Москва этого не допустит

Россия не допустит ударов по своим городам!

Поставка Киеву передовых артиллерийских и ракетных систем повышает риск прямого военного столкновения России и США. На Западе понимают, что Москва уже почти решила задачу по демилитаризации Украины, и потому там принимают отчаянные шаги в попытках изменить ситуацию в пользу киевского режима.

Намерение США поставить на Украину новейшее наступательное артиллерийское вооружение, посредством которого можно вести обстрел российской территории, вызвало предупреждение Москвы о возможности прямого военного столкновения между Россией и США. Минобороны РФ заявило, что к северо-востоку от Москвы, в Ивановской области, будут проведены учения с использованием ядерного вооружения.

Согласно заявлению российского военного ведомства, поставка Украине передовых артиллерийских и ракетных систем повышает риск прямого военного столкновения России и США. Безусловно, в заявлении, которое прозвучало также со стороны российского МИДа, замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря о "прямом военном конфликте", не упоминал непосредственно Соединенные Штаты, но подчеркнул, что "решение Вашингтона об оснащении украинской армии новейшими ракетными системами" чревато "крайне негативными последствиями", в том числе, может закончиться "прямым военным столкновением". Но, во-первых, очевидно, что в данном случае речь идет уже о столкновении между сверхдержавами, а не о конфликте с собственно Украиной, и, в то же время, заявление указывает на рост напряженности вокруг Украины. Запад, несомненно, нервничает, поскольку после трех месяцев боевых действий на территории Украины Россия оказывается намного ближе к поставленным изначально ею задачам. По крайней мере, одна из задач спецоперации, демилитаризация Украины, уже близка к своему решению. И позиция российских официальных лиц, и военных и дипломатов, является ответом на сообщения украинских и американских источников о том, что США намереваются предоставить Украине современные ракетные комплексы с дальностью обстрела свыше 80 км. На Западе понимают, что Москва уже почти решила задачу по демилитаризации Украины, и потому там принимают отчаянные шаги в попытках изменить ситуацию в пользу киевского режима и украинских вооруженных сил. Комплекс HIMARS M142 или "высокомобильная артиллерийско-ракетная система" представляет собой более легкую, модернизированную и маневренную версиюMLRS M270, которая была разработана еще в 1970-е гг. для военных сил самих США и их союзников. По данным издания Guardian, ссылавшегося на заявления официальных лиц США, система, о которой идет речь и которую Вашингтон намерен передать Украине, будет иметь значительно большую дальность – около 50 сухопутных миль или 80 км. Эта система, как заявляют источники, даст украинским силам возможность наносить удары за пределы государственной границы, причем дальность управляемых ракет, стоящих на вооружении у данной системы, примерно в два раза выше, чем у ракет M777, которые США недавно предоставили украинской армии. "Гардиан", ссылаясь на свои источники, заявляет, что упомянутая ракетная система может изменить "сложившуюся картину боевых действий", когда украинским военным приходится оставлять позиции под огнем российской артиллерии. Однако, согласно другим военным экспертам и аналитикам, предоставляемая Украине система HIMARS, тем не менее, не приведет к значительным и внезапным изменениям в общей обстановке и соотношениях сил, хотя и может несколько повлиять на характер боевых действий.

Москва: "давайте не будем говорить о наихудших сценариях"

Согласно заявлению замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Соединенные Штаты не делают "абсолютно ничего" для урегулирования кризиса вокруг Украины, напротив, предоставляют Киеву летальное вооружение, однако это не является для Москвы сюрпризом – именно это происходило годами и до начала спецоперации. По данным российской стороны, Соединенные Штаты продолжали поставлять Украине оружие и во время переговоров о гарантиях безопасности, которые Москва и НАТО начали еще поздней осенью прошлого года. И эти слова Москвы вряд ли далеки от истины, поскольку подтверждаются длительным периодом боевых действий и их разрушительным характером. По словам замглавы российского дипломатического ведомства, на настоящий момент нет никаких оснований думать, что Вашингтон действительно готов к предотвращению дальнейшей эскалации и на деле хочет хоть что-то предпринять для недопущения "прямого военного столкновения". Рябков также добавил, что было не больше оснований верить в это и до начала российской спецоперации.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в Кремле также убеждены, что США не только не думают об урегулировании конфликта, но и умышленно и откровенно "подливают масло в огонь". Однако представитель Кремля уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что предпримет Россия, если Украина на самом деле использует поставляемое ей вооружение из США для обстрела российской территории, предложив пока повременить с разговором о "наихудших сценариях развития событий".

Американские официальные лица действительно говорили о взятых с Киева гарантиях не применять данное вооружение для обстрела непосредственно российской территории. Однако Дмитрий Песков заявил, что Москва не склонна доверять каким-либо гарантиям, которые Киев якобы дает Вашингтону. Сомнения Кремля и здесь, похоже, не напрасны: если такие гарантии на самом деле даются, то возникает вопрос, в чем смысл предоставлять Украине подобное вооружение. Если и не для ударов непосредственно по российской территории, то, несомненно, для затягивания конфликта и препятствования переговорному процессу. В Кремле, по словам Пескова, в настоящий момент оценивают, насколько велик риск ракетного обстрела российской территории, а также прорабатывают "возможность и варианты ответных мер". В то же время, в одном из главных американских изданий, The New-York Times, появляется заметка за подписью президента Джо Байдена, где также подтверждается намерение США поставить Украине современные ракетные системы и боеприпасы, но, вместе с тем, сказано, что подобное вооружение предоставляется украинским военным якобы для того, чтобы они имели возможность "более точного ведения огня на поле боя на самой украинской территории". Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения. Байден продолжает утверждать, что до тех пор, пока США и их союзники сами не подвергнутся нападению, они не примут непосредственного участия в данном конфликте, не будут ни посылать американские войска на Украину, ни атаковать российские войска, а также не намерены провоцировать Киев к нанесению любых военных ударов "за пределы украинской территории". Также Байден в очередной раз подчеркнул, что США якобы не имеют цели способствовать отстранению от власти в России Владимира Путина и не стремятся к развязыванию войны между Россией и НАТО. Байден, хотя и отметил, что категорически не приемлет предпринимаемые Россией шаги и считает их враждебными, но добавил, что полностью остановить конфликт можно лишь путем дипломатии. Президент США также разъяснил, что Вашингтон поставлял на Украину вооружение и боеприпасы, чтобы та вела боевые действия "на собственной территории" и приобрела бы "более сильные позиции" в ходе переговорного процесса. Поскольку любые переговоры "отражают реальность на поле боя". Однако поставки оружия – это ровно то, что вообще делает невозможным переговорный процесс. Соответственно, напрашивается вывод: либо в Белом доме этого вовсе не понимают, либо, что более вероятно, хотят продолжения войны, но совсем не переговоров.

Украина переходит в фазу "атаки на российские города"?

До сих пор остается неясным, как поставки Украине оружия будут "приближать переговорный процесс", однако после трех месяцев войны становится ясным, что большинство европейских стран точно так же, как и Вашингтон, больше всего хотят именно войны на своих собственных рубежах, но не переговоров. Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил в Бундестаге, что Берлин будет поставлять Киеву усовершенствованные системы ПВО малой дальности IRIS-T ("Айрис-Ти"). Хотя президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что Украина не намеревается применять поставляемое ей вооружение для "атак и ударов по российской территории", при этом, тем не менее, совершенно очевидно, к чему ведут упомянутые шаги Европы и Америки, предпринимаемые, по словам Байдена, якобы "для усиления позиций Украины за столом переговоров". Они ведут к чему угодно, только не к самому переговорному процессу. Россия тоже заявила, что в подобных условиях, когда возможны нанесения ударов по ее собственным городам, вынуждена провести военные учения неподалеку от Иваново с применением ядерного вооружения. Илья Крамник, научный сотрудник Центра североамериканских исследований при ИМЭМО РАН, в интервью для сайта bb-cntv.com пояснил, что система HIMARS является многоцелевым комплексом, на котором можно использовать абсолютно любые виды боеприпасов. И управляемые ракеты с дальностью до 80 километров – это только один из этих видов. Есть также оперативно-тактические ракеты, дальность которых – уже не 80, а 150-300 км, а также высокоточные ракеты, и все это уже несет прямую угрозу для крупных российских городов, которые находятся недалеко от границы с Украиной, таких, как Курск, Белгород, Воронеж.

Марк Кансиан (Mark F. Cancin), старший советник Программы глобальной безопасности при Центре стратегических международных исследований США, авторитетный военный эксперт, также написал, что главная ценность новой ракетной системы, поставляемой на Украину, в том, что она может быстро обеспечивать очень большую огневую мощь. Так, одна ракетная батарея может примерно за две минуты выпустить до 108 9-дюймоввых ракет с боеголовкой весом до 200 фунтов. По его словам, военные эксперты также утверждают, что данный вид вооружения позволит Украине "перейти в контрнаступление" в боевых действиях. Передача Украине этого вида вооружения усиливает, таким образом, наступательную, но не оборонительную мощь ее вооруженных сил. Конечно, с учетом потенциала российского вооружения, подобные комплексы на самом деле могут не повлиять серьезно на соотношение сил и ход боевых операций. Но если Украина все же решится применить это вооружение против России, то, как заявили в Москве, могут последовать удары "по центрам принятия решений". Последствия данных шагов уже на самом деле трудно предугадать, с учетом, прежде всего, того, что те самые "центры принятия решений" украинской военной политики располагаются в настоящий момент вовсе не только на территории собственно Украины.

Али Канади, постоянный автор издания "Javan"