Неотвратимая и планомерная

Не в силах остановить российскую спецоперацию, Америка старается ее замедлить

В случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия нанесет удары по новым объектам на Украине, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин.

«Если они будут поставляться – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», – сказал глава государства. И отметил, что «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта и связана с необходимостью восполнения потерь боевой техники ВСУ.

УКРАИНСКАЯ ПРОГРАММА БАЙДЕНА

1 июня Белый дом объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в объеме 700 млн долл., который включает в себя поставку четырех РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. Ранее в администрации Белого дома сообщили, что дальность ракет для поставляемых комплексов не будет превышать 80 км.

В Вашингтоне отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать американские РСЗО против целей на территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что заверения Киева о неиспользовании РСЗО США по целям на территории России ничего не стоят и верить им нельзя.

А в последний день мая президент США Джозеф Байден опубликовал в газете New York Times программу своих дальнейших действий на Украине. Он заявил, что цель у Америки простая и понятная: «Мы хотим, чтобы Украина стала демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, обладающей средствами для сдерживания агрессии и для самозащиты».

Сославшись на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в конечном итоге этот конфликт «определенно закончится дипломатическими усилиями», Байден написал:

«Любые переговоры отражают реальные факты. Мы незамедлительно отправили на Украину значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и заняла самые прочные позиции за столом переговоров. Вот почему я решил, что мы обеспечим украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами, которые позволят им точнее поражать важнейшие цели на поле боя на Украине».

Байден объявил, что США будут «и дальше поставлять на Украину современное оружие, включая ПТРК «Джавелин», ПЗРК «Стингер», мощные артиллерийские и точные ракетные системы, радиолокационные станции, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы». И окажут «финансовую помощь на миллиарды долларов, которую утвердил Конгресс».

Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО войсками и боевой техникой из США и других стран-союзниц. Вступление Финляндии и Швеции в альянс, по убеждению Байдена, позволит укрепить американскую и трансатлантическую безопасность.

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Хотя я не согласен с господином Путиным и считаю его действия возмутительными, США не станут предпринимать попытки его свержения в Москве. Пока Соединенные Штаты и наши союзники не подвергаются нападению, мы не станем напрямую участвовать в этом конфликте, не будем отправлять американские войска воевать на Украине... Мы не подстрекаем Украину к нанесению ударов за пределами ее границ... Мы не хотим затягивания этого конфликта с целью причинения боли России», – заявил американский президент.

Он также отметил, что не будет «давить на украинское правительство, ни в частном порядке, ни публично», чтобы оно пошло на территориальные уступки. Поскольку «это будет противоречить устоявшимся принципам».

Байден считает, что переговоры Украины с Россией прекращены не из-за отказа Киева. «Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает спецоперацию, чтобы занять как можно больше территорий. США продолжат работу по укреплению Украины и по поддержке ее усилий, направленных на окончание конфликта переговорным путем».

По словам обитателя Овального кабинета, жизненно важный национальный интерес США – обеспечить мир в Европе и показать, что сильный не всегда прав. «В противном случае под угрозой окажется выживание других мирных демократий. И это может положить конец основанному на правилах международному порядку, открыв двери агрессии в других местах», – провозгласил Байден.

«Я знаю, многих людей во всем мире беспокоит вопрос о применении ядерного оружия. В настоящее время мы не видим признаков того, что Россия намерена использовать такое оружие на Украине... Позвольте сказать предельно ясно: любое применение ядерного оружия в этом конфликте совершенно неприемлемо для нас и для остального мира, и оно повлечет за собой самые суровые последствия», – подчеркнул Байден.

В заключение он объявил: «Американцы до конца будут вместе с украинским народом, так как мы знаем, что за свободу надо платить. Мы поступали таким образом всякий раз, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать ни в чем не повинных людей. Точно так же мы поступаем и сейчас. Владимир Путин не ожидал такой сплоченности и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он думает, что мы начнем колебаться и что в предстоящие месяцы у нас произойдет раскол, он ошибается вдвойне».

На следующий день после программного выступления Байдена президент Украины Владимир Зеленский подвел отрезвляющий итог российского наступления. «Российская армия уже разрушила почти весь Донбасс. По состоянию на сегодняшний день, около 20% нашей территории находится под контролем захватчиков», – заявил он в своем видеообращении к парламенту Люксембурга.

Администрация Белого дома, отмечает газета Washington Post, вынуждена считаться с новыми успехами России, которая применяет тактику перемалывания живой силы противника. Для Байдена это стало проверкой его качеств военного лидера. В его адрес звучат похвалы за сплочение коалиции сторонников Украины, которые вооружают эту страну и помогают ей сдерживать продвижение российских войск. Но сейчас в военной операции наступил перелом, и это вызывает беспокойство. Самая неотложная задача для Байдена – успокоить панику европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта.

На прошлой неделе европейские руководители как будто пришли в себя и договорились о введении эмбарго на российские поставки танкерной нефти. А Германия согласилась поставить на Украину мощные системы противовоздушной обороны и танки. Но будущее противостояния России и Запада по-прежнему в тумане, и при этом не видно конца расходам.

Кризис на Украине переходит из фазы возбужденного оптимизма по поводу упорного сопротивления украинских военных на другой этап, более похожий на долгую и изматывающую мясорубку корейской войны. Американский писатель, журналист и историк Дэвид Хальберстам назвал ее «серым и очень далеким конфликтом, войной, которая тянулась бесконечно без видимой надежды на урегулирование».

В нынешней ситуации американскому президенту не остается ничего другого, как настаивать, что только сами украинцы могут решать, как должен закончиться этот конфликт. Программа Байдена, считают некоторые американские эксперты, может рассматриваться как обозначение контуров «скрытого торга» с Россией, чтобы в какой-то момент перейти к открытым переговорам с целью урегулирования конфликта.

ВЗБАЛАМУЧЕННОЕ МОРЕ ДЕНЕГ

Конгресс США требует от Белого дома и Пентагона досконального и эффективного контроля над каждой единицей оружия и над каждым долларом, которые США поставили и истратили в рамках оказания военной помощи Украине. Бесконтрольные траты Пентагона могут стать причиной утраты поддержки законодателей в отношении новых военных поставок Киеву. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отметило издание, Конгресс настроен выступить против новых пакетов военной помощи из-за отсутствия должного контроля за расходованием средств и поставками вооружений. Сенатор от штата Массачусетс и член Комитета по вооруженным силам США Элизабет Уоррен сообщила изданию, что контроль за вооружениями «критически важен» как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование. «Правительство США направляет миллиарды долларов гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу… И американский народ ожидает строгого контроля со стороны Конгресса и полной отчетности со стороны Министерства обороны», – заявила сенатор.

Официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семельрот, в свою очередь, заявил, что война всегда сопряжена с рисками и потерями в вооружениях и технике. Риск потери контроля над оружием является одним из многих факторов, которые военное ведомство обычно оценивает при любой передаче вооружений. «В случае с Украиной этот риск был бы сведен к минимуму, если бы Россия вывела войска с территории Украины», – заметил подполковник Семельрот.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин признал, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые отправляются на поля боя Украины. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ИНТЕРПОЛА

5 июня английская газета Daily Express привела заявление генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, который предостерег страны Запада, отправляющие вооружения на Украину. Шток предупредил о большой опасности, связанной с такими поставками.

Глава международной уголовной полиции сказал, что отправляемое на Украину оружие со временем с большой вероятностью может попасть в руки преступников и в теневую экономику. Он призвал членов Интерпола к сотрудничеству в отслеживании этого оружия, чтобы устранить подобные угрозы.

Шток напомнил странам – членам Интерпола, что после завершения военных конфликтов международный рынок обычно переполняется оружием, и прежде всего стрелковым. «Когда на Украине замолчат пушки, появится незаконное оружие. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов. Преступники занимаются его поисками даже в данный момент», – заметил шеф международной полиции.

После начала российской спецоперации западные страны стали поставлять Киеву современное оружие. А 31 мая президент Байден объявил, что предоставит Украине дополнительную помощь, отправив туда ракетные системы и боеприпасы.

В прошлом году после 20 лет конфликта США и их союзники о коалиции ушли из Афганистана. Они оставили там большое количество современной военной техники, которая попала в руки движения «Талибан» (организация запрещена в РФ и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Криминальные группировки пытаются воспользоваться хаосом и доступностью оружия, причем даже такого, которое находится на вооружении армии, включая тяжелые системы. Оно попадает на криминальный рынок, а это создает проблемы. Ни одна страна и ни один регион не могут справиться с этим в одиночку, так как данные группировки действуют на международном уровне», – сказал Шток. Украинский конфликт также может вызвать «наплыв оружия» в Европу и за ее пределы. «Мы полагаем, что оно будет перевозиться не только в соседние страны, но и на другие континенты», – подчеркнул глава Интерпола.

В заключение отметим, что депутат Госдумы, генерал-полковник и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов в интервью заявил о трудности прогнозирования, что ждет Украину после спецоперации. По его словам, демилитаризация страны параллельно с денацификацией может занять от 5 до 10 лет. Генерал также подчеркнул, что на Украине сложным будет «формирование власти, которая не запачкала себя сотрудничеством с этими неонацистами».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»