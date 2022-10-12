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ТАСС

Лавров: все больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр иностранных дел РФ отметил, что они "в том числе помогают расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогают их использовать в военных действиях"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Есть все больше сведений, что кадровые военнослужащие из США и ряда европейских стран постоянно работают на земле на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Есть все больше сведений, они достаточно убедительны, о том, что американцы не только помогают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях", - сказал министр. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
Лавров Сергей
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