Лавров: все больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине

Министр иностранных дел РФ отметил, что они "в том числе помогают расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогают их использовать в военных действиях"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Есть все больше сведений, что кадровые военнослужащие из США и ряда европейских стран постоянно работают на земле на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Есть все больше сведений, они достаточно убедительны, о том, что американцы не только помогают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях", - сказал министр.