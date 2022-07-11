"Украина сможет продолжать воевать". Вашингтон поставит Киеву вооружения высокой дальности

В Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи США Украине войдут 4 американские РСЗО HIMARS

Пентагон объявил, что предоставит Украине военную помощь на $400 млн. В новый пакет помощи включат и четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. А также снаряды к ним, три тактических транспортных средства, подрывные заряды и системы контрбатарейной борьбы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму примерно $400 млн. По данным Пентагона, в него войдут "высокоточные вооружения" большой дальности.

"В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS", - рассказала представительница Минобороны США, уточнив, что Вашингтон поставит Киеву четыре РСЗО.

«На сегодняшний день Украине поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12», - добавила она. Эти системы в зависимости от применяемых снарядов способны уничтожать цели на расстоянии до 300 км.

В новый пакет американской помощи также войдет 1 тыс. дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, а также запчасти.

"Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции", - отметила представительница Пентагона.

По ее словам, США находятся в постоянном контакте с Украиной в вопросе судьбы поставляемых Киеву вооружений, тщательно отслеживают их использование и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи.

"Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения", - отметили в военном ведомстве.

«Украина сможет продолжать воевать»

Как рассказал еще один представитель Пентагона высокого ранга, США считают "важным элементом" показать России, что Украина "сможет продолжать воевать".

По данным ТАСС, он подчеркнул, что направляемые Киеву вооружения являются высокоточными.

"Мы ожидаем, что Украина будет использовать их с большим успехом", - полагает представитель ведомства.

Он считает, что украинские военные теперь наносят удары по российским войскам "глубже за линией фронта" благодаря предоставляемым США вооружениям. В ведомстве отметили, что продолжают обучать военнослужащих ВСУ применению систем HIMARS в бою.

Высокопоставленный представитель Пентагона также предположил, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев.

"Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев", - цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

"Все движется, как было решено президентом [США Джо Байденом]. Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей", - отметил он.

Поставки на годы вперед

В Пентагоне также рассказали, что Вашингтон совместно с союзниками и партнерами обсуждает возможность поставок Киеву новых систем береговой обороны.

Кроме того, США уже прорабатывают планы по поставкам новых вооружений Украине "на месяцы и годы вперед» с учетом нужд украинской стороны, отметили в оборонном ведомстве.

Общий объем предоставленной Киеву американской военной помощи составил $7,3 млрд с начала спецоперации РФ.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи на $820 млн. Известно, что в него вошли новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Кроме того, 15 июня президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине в размере $1 млрд, а также $225 млн гуманитарной помощи, а в мае власти США одобрили военную и гуманитарную помощь Киеву на $40 млрд. Тогда же в пакет военной помощи вошли РСЗО HIMARS. 23 июня власти Украины сообщили о получении первых ракетных систем.

Уничтоженные системы HIMARS

По данным Минобороны РФ, российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили две пусковые установки систем HIMARS.

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», - рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков 6 июля.

Пентагон опроверг заявления Минобороны РФ об уничтожении двух установок.

Закончить бои в этом году

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что своевременное оказание военной помощи Киеву позволит завершить боевые действия до конца 2022 года.

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и бог будут на нашей стороне, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить по крайней мере военную часть этой войны", - заявил Зеленский.

Ранее он заявлял, что западное оружие начинает заметно менять обстановку на поле боя.

Президент Украины также выразил надежду на то, что Джо Байден посетит его страну с визитом. Ранее Зеленский назвал недостаточной помощь со стороны США. Президент Украины указывал, что «весь мир помогает Киеву», оказывая гуманитарную, финансовую или военную поддержку, но «все могло бы быть проще», если бы страну приняли в НАТО.

Москва ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Киеву. Глава российского МИД Сергей Лавров указал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В дипведомстве отметили, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В то же время в Кремле указали, что поставки Украине оружия со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

Алиса Андреева