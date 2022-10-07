Введен в строй третий китайский универсальный десантный корабль

Как сообщают китайские сетевые ресурсы, 1 октября 2022 года в Шанхае состоялась церемония ввода в состав Восточного флота ВМС НОАК третьего построенного в Китае универсального десантного корабля проекта 075, получившего название "Аньхой" ( 安徽 , Anhuī, бортовой номер "33"). Ввод корабля в строй был приурочен к Дню образования КНР 1 октября. Корабль был построен в Шанхае на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Третий китайский универсальный десантный корабль "Аньхой" ( 安徽 , Anhuī, бортовой номер "33") проекта 075 под военно-морским флагом после церемонии ввода в состав ВМС НОАК. Шанхай, 01.10.2022 (с) via weibo

"Аньхой" стал третьим и, видимо, пока последним кораблем, в серии из трех единиц первых китайских универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 075. Строительство третьего корабля велось на предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard с апреля 2020 года, вывод корабля из сухого строительного дока был осуществлен 29 января 2021 года. УДК вышел на заводские ходовые испытания из Шанхая 25 ноября 2021 года, и теперь десять месяцев спустя передан ВМС НОАК.

Напомним, что головной китайский УДК проекта 075 "Хайнань" (бортовой номер "31") строился на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard с 2016 года, вывод его из сухого строительного дока был осуществлен 26 сентября 2019 года после официальной церемонии спуска, состоявшейся днем ранее. Головной китайский УДК вышел на заводские ходовые испытания из Шанхая 5 августа 2020 года, а 23 апреля 2021 года состоялся официальный ввод головного корабля в состав Южного флота ВМС НОАК.

Второй китайский УДК проекта 075 "Гуанси" (бортовой номер "32") был выведен из сухого строительного дока судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard 22 апреля 2020 года, вышел на заводские ходовые испытания из Шанхая 22 декабря 2020 года и был введен в строй ВМС НОАК 25 ноября 2021 года.

Китайские УДК проекта 075 являются крупными единицами, сопоставимыми по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Наибольшая длина УДК проекта 075 составляет 237 м, а полное водоизмещение, по неофициальным китайским источникам - до 40 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн. Новый итальянский УДК Trieste имеет длину 245 м и полное водоизмещение 33 тысячи тонн.

Третий китайский универсальный десантный корабль "Аньхой" ( 安徽 , Anhuī, бортовой номер "33") проекта 075 под военно-морским флагом после церемонии ввода в состав ВМС НОАК. Шанхай, 01.10.2022 (с) via weibo