Итальянский универсальный десантный корабль Trieste в море

12 августа 2021 года с верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи впервые вышел в море на заводские ходовые испытания построенный для ВМС Италии универсальный десантный корабль L 9890 Trieste. Планируется, что по завершении испытаний корабль будет передан итальянскому флоту в июне 2022 года и станет самой крупной единицей в его составе, превосходя по размерам даже флагманский корабль ВМС Италии легкий авианосец С 550 Cаvour.

Новый итальянский универсальный десантный корабль L 9890 Trieste на заводских ходовых испытаниях, 12.08.2021 (с) Giorgio Arra

Церемония первой резки стали для корабля состоялась на верфи объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя 12 июля 2017 года, церемония официальной закладки состоялась там 20 февраля 2018 года, а спуск на воду был произведен 25 мая 2019 года. После спуска на воду корабль 7 января 2020 года был отбуксирован для достройки на верфь Fincantieri в Мудджиано в Специи.

В составе ВМС Италии Trieste номинально заменит легкий авианосец C 551 Giuseppe Garibaldi (в строю с 1985 года, планируется к выводу из состава флота в 2022 году), став самым крупным итальянским боевым кораблем послевоенной постройки.

Напомним, что постройка для ВМС Италии универсального десантного корабля (УДК, - Landing Helicopter Dock, LHD) была предусмотрена принятым итальянским парламентом в мае 2015 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства УДК (для "гуманитарных операций"), данный закон предусматривал постройку для итальянского флота также шести (затем семи) больших "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц была заявлена 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля, головной корабль РРА был начат постройкой на верфи Fincantieri в Мудджиано в Специи 13 февраля 2017 года), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, был начат постройкой как Vulcano на верфи Fincantieri в Рива Тригозо в Генуе 12 июля 2016 года, введен в строй в марте 2021 года) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку осуществила компания Intermarine).

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. В результате УДК к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 33 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль (именуемый "многоцелевым УДК") с планируемым базированием истребителей F-35B (при том, что находящийся сейчас в составе ВМС Италии авианосец С 550 Cavour имеет 30 тысяч тонн полного водоизмещения и наибольшую длину 244 метра). Корабли типа РРА также превратились фактически в большие многоцелевые фрегаты нового поколения, с общей стоимостью семи законтрактованных кораблей в 3,9 млрд евро.

Контракт стоимостью 1,126 млрд евро на постройку УДК был выдан министерством обороны Италии 1 июля 2015 года консорциуму Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), образованному объединениями Fincantieri и Finmeccanica (ныне Leonardo). Из указанной стоимости контракта на долю Fincantieri приходится 853 млн евро и на долю Leonardo - 273 млн евро.

Новый итальянский УДК является крупным кораблем стандартным водоизмещением 25816 тонн и полным водоизмещением (по последним данным) 33000 тонн. Наибольшая длина 245 м, длина между перпендикулярами 213,4 м, наибольшая ширина 47 м (по ватерлинии - 27,7 м), осадка 7,2 м. Корабль получит комбинированную двухвальную дизель-газотурбинную главную энергетическую установку по схеме CODOG, включающую две форсажные газовые турбины Rolls-Royce MT30 мощностью по 48500 л.с., два дизельных двигателя MAN 20V32/44CR по 15000 л.с. и два электромотора малого хода по 5,2 МВт. Для выработки электроэнергии используются четыре дизель-генератора MAN 9L32/44CR мощностью по 5,2 МВт. Скорость полного хода корабля 25 уз, экономического - 16 уз, малого (под электромоторами) - 10 уз. Дальность плавания экономическим ходом 7000 миль, автономность 30 суток.

Корабль имеет вместимость 1064 человека, из которых 460 человек штатная численность экипажа с авиагруппой, а 604 человека - десанта. В перегрузочном варианте возможно размещение на борту более 700 десантников либо эвакуируемых. Имеется госпиталь на 27 коек. УДК оснащен танковым трюмом c размещением технике в линиях до 1200 погонных м (способным принимать технику массой до 60 т) и доковой камерой размерами 50 на 15 м, вмещающей четыре танкодесантных катера типа LCU/LCM или один десантный катер на воздушной подушке американского типа LCAC. Также корабль принимает два малых 15-метровых скоростных десантных катера.

Корабль обеспечивает в ангаре длиной 107,8 м и шириной 21 м (площадь 2600 кв м против 2500 кв м у авианосца Cаvour) постоянное базирование 12 крупных вертолетов типа AW101 или NH90, или сочетания из 18-20 крупных и средних вертолетов, или в качестве альтернативы, от четырех до восьми самолетов F-35B и от четырех до девяти вертолетов. На полетной палубе размерами 230 на 36 м имеются девять площадок для вертолетов или четыре посадочные позиции для самолетов F-35B, имеются два подъемника.

В отличие от УДК других стран мира, Trieste получил весьма мощное радиоэлектронное оборудование и вооружение, включая радиолокационный комплекс Leonardo Kronos Dual Band (Kronos StarFire) в варианте с РЛС с АФАР Х-диапазона (в последующем возможна также установка полного варианта комплекса Kronos Quad с антенной также С-диапазона) и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Установлены РЛС управления полетами авиации Leonardo SPN-720, АСБУ Leonardo CMS SADOC Mk 4 и буксируемая ГАС Leonardo Black Snake (в основном для противоторпедной защиты), а также мощные средства РЭБ, включая новый комплекс РЭБ Elettronica Zeus и комплекс выстреливаемых помех Leonardo ODLS-20. Вооружение должно включать 32 вертикальные пусковые установки Sylver A50 для ЗУР Aster 15, три 76-мм универсальных артиллерийских комплекса Leonardo Super Rapid Strales и три 25-мм и шесть 12,7-мм дистанционно управляемых установок производства Leonardo.

Новый итальянский универсальный десантный корабль L 9890 Trieste на заводских ходовых испытаниях, 12.08.2021 (с) Giorgio Arra

Новый итальянский универсальный десантный корабль L 9890 Trieste на заводских ходовых испытаниях, 12.08.2021 (с) WarshipCam @WarshipCam