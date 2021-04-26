Головной китайский универсальный десантный корабль "Хайнань" проекта 075 введен в состав ВМС НОАК

Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония ввода в состав ВМС НОАК УДК проекта 075, эсминца проекта 055 и АПЛ проекта 094

23 апреля 2021 года на военно-морской базе Южного флота ВМС НОАК в Санье (остров Хайнань) в присутствии Председателя КНР Си Цзиньпина прошла торжественная церемония ввода в состав военно-морских сил НОАК головного универсального десантного корабля проекта 075, получившего название "Хайнань" (бортовой номер 31), третьего эсминца "Далянь" проекта 055 (бортовой номер 105) и шестой стратегической атомной подводной лодки "Великий поход 18" / 長征 18 проекта 094 (бортовой номер 421). Отличный репортаж телеканала CCTV, где впервые продемонстрирован ангар нового китайского УДК под катом.