Минобороны Чехии направило в США запрос о возможности покупки истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 6 октября. Министерство обороны Чехии 3 октября передало американской стороне письмо-запрос о предложении по возможности поставки истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Министерство пояснило, что данный документ не является обязывающим требованием. Направив его, правительство Чехии лишь указывает на свою заинтересованность приступить к переговорам с американской стороной о закупке самолетов. Передача письма является необходимой предпосылкой для дальнейшего обсуждения вопроса.

Как планируется, представители Минобороны Чехии обсудят параметры приобретения и эксплуатации самолетов в ходе визита в США в середине октября 2022 года. Одним из важных пунктов предстоящих переговоров будет возможность участия в проекте чешской промышленности.

Решение правительства о начале переговоров с США основано на проведенном специалистами ВС Чехии анализе, по результатам которого утверждается, что на ТВД будущего смогут "выжить" только самые современные самолеты "пятого поколения".

Провести переговоры о приобретении самолетов F-35 после истечения срока аренды 14 шведских истребителей "Грипен" Министерство обороны уполномочило правительство Чехии. Не позднее 1 октября 2023 года министр обороны должен проинформировать правительство о согласованных сторонами параметрах закупки и эксплуатации самолетов F-35. Исходя из анализа предложений, правительство примет решение о покупке истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". Для оценки параметров закупки 24 самолетов F-35 для оснащения двух эскадрилий ВВС Чехии министр должна была сформировать межведомственную переговорную группу.

По заявлению МО Чехии, решение о приобретении новых истребителей необходимо принять сейчас, поскольку стоимость систем вооружения постоянно увеличивается, а из-за роста спроса производственные мощности и производственные материалы становятся дефицитными, что увеличивает время выполнения заказа.

В настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 14 истребителей JAS-39 "Грипен", срок действия контракта на аренду которых истекает в 2027 году. При этом, по оценке, F-35 будет представлять собой высококонкурентный самолет даже в 2040 году, а поколение истребителей 4+ к тому времени устареет.

Увеличение количества истребителей в составе ВВС Чехии обосновано тем, что имеющийся парк больше не соответствует текущим задачам, а с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности объем выполняемых задач будет только расти.

Власти Чехии рассчитывают, что унификация истребительного парка с США, Польшей и другими союзниками по НАТО укрепит сотрудничество, позволит осуществлять совместную подготовку, поддержку, ремонт и модернизацию, снижая затраты.

Межведомственная переговорная группа, в состав которой, помимо представителей Минобороны, вошли представители МИД, Министерства финансов и Министерства торговли, была сформирована в августе 2022 года. Рабочую группу Министерства обороны возглавляют заместители министра Бланка Чупакова и Ян Йиреш.

Первые встречи чешской и американской групп экспертов начались в сентябре 2022 года.