Войти
ЦАМТО

Минобороны Чехии направило в США запрос о возможности покупки истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

369
0
0
Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

ЦАМТО, 6 октября. Министерство обороны Чехии 3 октября передало американской стороне письмо-запрос о предложении по возможности поставки истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Министерство пояснило, что данный документ не является обязывающим требованием. Направив его, правительство Чехии лишь указывает на свою заинтересованность приступить к переговорам с американской стороной о закупке самолетов. Передача письма является необходимой предпосылкой для дальнейшего обсуждения вопроса.

Как планируется, представители Минобороны Чехии обсудят параметры приобретения и эксплуатации самолетов в ходе визита в США в середине октября 2022 года. Одним из важных пунктов предстоящих переговоров будет возможность участия в проекте чешской промышленности.

Решение правительства о начале переговоров с США основано на проведенном специалистами ВС Чехии анализе, по результатам которого утверждается, что на ТВД будущего смогут "выжить" только самые современные самолеты "пятого поколения".

Провести переговоры о приобретении самолетов F-35 после истечения срока аренды 14 шведских истребителей "Грипен" Министерство обороны уполномочило правительство Чехии. Не позднее 1 октября 2023 года министр обороны должен проинформировать правительство о согласованных сторонами параметрах закупки и эксплуатации самолетов F-35. Исходя из анализа предложений, правительство примет решение о покупке истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". Для оценки параметров закупки 24 самолетов F-35 для оснащения двух эскадрилий ВВС Чехии министр должна была сформировать межведомственную переговорную группу.

По заявлению МО Чехии, решение о приобретении новых истребителей необходимо принять сейчас, поскольку стоимость систем вооружения постоянно увеличивается, а из-за роста спроса производственные мощности и производственные материалы становятся дефицитными, что увеличивает время выполнения заказа.

В настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 14 истребителей JAS-39 "Грипен", срок действия контракта на аренду которых истекает в 2027 году. При этом, по оценке, F-35 будет представлять собой высококонкурентный самолет даже в 2040 году, а поколение истребителей 4+ к тому времени устареет.

Увеличение количества истребителей в составе ВВС Чехии обосновано тем, что имеющийся парк больше не соответствует текущим задачам, а с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности объем выполняемых задач будет только расти.

Власти Чехии рассчитывают, что унификация истребительного парка с США, Польшей и другими союзниками по НАТО укрепит сотрудничество, позволит осуществлять совместную подготовку, поддержку, ремонт и модернизацию, снижая затраты.

Межведомственная переговорная группа, в состав которой, помимо представителей Минобороны, вошли представители МИД, Министерства финансов и Министерства торговли, была сформирована в августе 2022 года. Рабочую группу Министерства обороны возглавляют заместители министра Бланка Чупакова и Ян Йиреш.

Первые встречи чешской и американской групп экспертов начались в сентябре 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Чехия
Продукция
F-35
F-35A
Gripen NG
Проекты
NATO
Похожие новости
25.07.2022
Чехия намерена закупить истребители F-35 "Лайтнинг-2" и ББМ CV-90
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
21.06.2021
The National Interest (США): путинские бомбардировщики и натовские истребители встречаются в небе над Балтикой
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25