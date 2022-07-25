Чехия намерена закупить истребители F-35 "Лайтнинг-2" и ББМ CV-90

ЦАМТО, 22 июля. Как сообщило Минобороны Чехии, правительство страны приняло решение отменить тендер на поставку новых БМП и уполномочило министра обороны Яну Чернохову начать переговоры с правительством Швеции о закупке ББМ CV-90.

Министр также была уполномочена вести переговоры о закупке многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" с правительством США.

Как заявлено, выбранные типы техники состоят на вооружении ряда стран-членов НАТО и ЕС, за счет чего их покупка укрепит сотрудничество и снизит затраты на техническое обслуживание.

В рамках закупки 24 многоцелевых истребителей F-35 для оснащения двух эскадрилий ВВС Чехии министр сформирует межведомственную переговорную группу и приступит к переговорам с правительством США.

По заявлению МО Чехии, решение выбрать F-35 основано на проведенном ВС Чехии анализе, который ясно показывает, что только самые современные истребители 5-го поколения смогут выполнять задачи на будущих полях сражений. Отмечается, что решение о приобретении необходимо принять сейчас, поскольку стоимость систем вооружения постоянно растет, а производственные мощности и производственные материалы становятся дефицитными, что увеличивает время выполнения заказа.

В настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 12 истребителей JAS-39 "Грипен", срок действия контракта на аренду которых истекает в 2027 году. При этом, по оценке, F-35 будет представлять собой высококонкурентный самолет даже в 2040 году, а поколение истребителей 4+ к тому времени устареет.

Увеличения количества истребителей в составе ВВС Чехии обосновано тем, что имеющийся парк больше не соответствует текущим задачам, а с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности объем выполняемых задач будет только расти.

Ожидается, что унификация истребительного парка с США, Польшей и рядом других союзников по НАТО укрепит сотрудничество, позволит осуществлять совместную подготовку, поддержку, ремонт и модернизацию, снижая затраты.

Что касается боевых машин пехоты, правительство решило отменить тендер на их закупку после того, как два из трех участников конкурса отказались принять новые требования. Проведенный по заказу Министерства обороны юридический анализ показал, что отмена тендера является единственным выходом.

Правительство решило продолжить переговоры о закупке ББМ CV-90 с правительством Швеции.

CV-90 состоят на вооружении ряда европейских стран, были выбраны ВС Словакии. По этой причине МО Чехии намерено координировать переговоры о покупке с соседней страной и получить за счет этого возможность дополнительной экономии средств.

МО рассчитывает, что закупка CV-90 позволит Чешской Республике выполнить свои обязательства перед НАТО по созданию тяжелой механизированной бригады, укомплектованной вооружением западного производства. Участие чешской оборонной промышленности в производстве бронемашин будет иметь высокий приоритет.