Минобороны Чехии провело в США переговоры о покупке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 20 февраля. Как сообщило Минобороны Чехии, в период с 6 по 10 февраля в Вашингтоне состоялся очередной раунд переговоров между представителями минобороны и администрации США по вопросу приобретения истребителей пятого поколения.

Целью встречи являлось получение от американской стороны более подробной информации о модели финансирования проекта с учетом возможностей бюджета Чехии. Также обсуждались аспекты безопасности, связанные с применением, обучением пилотов и технических специалистов, требования к инфраструктуре и возможность привлечения чешских компаний оборонной промышленности. Представители переговорной группы также встретились с представителями компании Lockheed Martin, производящей самолеты F-35.

Как заявила руководитель переговорной группы Бланка Чупакова, переговоры в США позволили получить подробные сведения о возможностях финансирования проекта. С представителями американских госструктур и оборонной промышленности дополнительно обсуждались детали возможного приобретения и эксплуатации самолетов.

Переговоры о возможном приобретении самолетов пятого поколения ведутся на основании решения, принятого правительством Чехии в июле 2022 года. Решение принималось с учетом обострения обстановки в регионе в связи с конфликтом на Украине.

Как планируется, не позднее 1 октября 2023 года министр обороны Чехии Яна Чернохова проинформирует правительство об основных согласованных параметрах возможного приобретения и эксплуатации самолетов F-35. После оценки доклада правительство примет решение о закупке истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения 24 многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Первые встречи чешской и американской групп экспертов состоялись в сентябре 2022 года. Министерство обороны Чехии передало американской стороне письмо-запрос о возможности поставки истребителей F-35 "Лайтнинг-2" 3 октября 2022 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 14 истребителей JAS-39 "Грипен", срок действия контракта на аренду которых истекает в 2027 году.

Увеличение количества истребителей в составе ВВС обосновано тем, что имеющийся авиапарк больше не соответствует текущим задачам, а с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности объем выполняемых задач будет только расти.

Власти Чехии рассчитывают, что унификация истребительного парка с США, Польшей и другими союзниками по НАТО укрепит сотрудничество, позволит совместно осуществлять подготовку, поддержку, ремонт и модернизацию, снижая затраты.