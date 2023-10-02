Правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 29 сентября. Правительство Чехии на состоявшемся 27 сентября заседании одобрило закупку 24 истребителей 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2", включая комплексный план финансирования.

Как заявлено, эти самолеты позволят ВС Чехии эффективно защищать воздушное пространство своей страны и союзников. При этом благодаря закупке расширятся возможности ВВС Чехии, которые смогут лучше выполнять задачи совместно с союзниками по НАТО.

Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, покупка F-35 является эффективным решением, поскольку польза от их применения в течение срока службы существенно выше по сравнению затраченными средствами, чем при покупке самолета другого типа.

По заявлению министра обороны Чехии Яны Черноховой, стоимость предложения США на поставку 24 самолетов, сопутствующего оборудования, услуг обучения, боеприпасов и поддержки до 2034 года составляет около 4,8 млрд. долл. (106 млрд. крон). Данная сумма будет выплачиваться траншами ежегодно в течение 2024-2034 гг. Кроме того, около 44 млрд. крон (2 млрд. долл.) будут затрачены в Чехии, в основном, на реконструкцию и строительство базы в Чаславе, топливо, обучение, а также выплату НДС. Предполагается, что в целом общая сумма выплат до 2034 года составит около 150 млрд. крон (6,82 млрд. долл. по текущему курсу). Как заявлено, хотя общая сумма является высокой, в среднем она составит менее 7,5% от запланированных расходов на оборону.

Закупка будет сопровождаться 14 проектами промышленного сотрудничества с американскими производителями, включая возможность прямого участия чешских компаний в глобальной цепочке поставщиков для самолетов F-35.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения 24 многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Первые встречи чешской и американской групп экспертов состоялись в сентябре 2022 года. Министерство обороны Чехии передало американской стороне письмо-запрос о возможности поставки истребителей F-35 "Лайтнинг-2" 3 октября 2022 года.

В июне 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также сопутствующего оборудования, боеприпасов и услуг. Максимальная стоимость заказа была оценена в сумму до 5,62 млрд. долл.

В настоящее время на вооружении ВВС Чехии состоят 14 истребителей JAS-39 "Грипен", срок действия контракта на аренду которых истекает в 2027 году. Увеличение количества истребителей в составе ВВС обосновано тем, что имеющийся флот больше не соответствует текущим задачам, а с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности объем выполняемых задач будет только расти.

Власти Чехии рассчитывают, что унификация истребительного парка с США, Польшей и другими союзниками по НАТО укрепит сотрудничество, позволит совместно осуществлять подготовку, поддержку, ремонт и модернизацию, снижая затраты.