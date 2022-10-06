США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением

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Журналисты американского таблоида Defense News выяснили некоторые подробности о составе последнего пакета военной помощи Украине на 625 млрд долларов, о котором ранее заявил президент Джо Байден. Обращает внимание, что изменилась мотивационная риторика представителей Пентагона на тему поставок оружия. Если раньше там утверждали, что военная поддержка Киеву нужна для защиты государства, то сейчас открыто говорят о необходимости помочь ВСУ в развитии наступательного успеха.

Этот пакет предоставит украинским вооруженным силам дополнительные возможности и боеприпасы, которые им необходимы для поддержания темпов на востоке и на юге, включая дополнительную артиллерию и высокоточный огонь

— заявила на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, добавив, что «украинские силы добиваются прогресса в Харьковской и южной Херсонской областях».

По данным американского издания, в последнюю поставку войдут 155-мм управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением в количестве 500 штук. Это уже не первая подобная партия. При этом давно установлены и точки ввоза этих боеприпасов на Украину, и дальнейшие звенья логистической цепи для доставки Excalibur к местам ведения боевых действий. Однако поставки продолжают осуществляться фактически беспрепятственно, что вызывает всё больше вопросов.

Уже известно, что Пентагон поставит еще четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. В пакет военной помощи войдут 200 бронеавтомобилей MaxxPro с повышенной противоминной защитой и колесные бронемашины MRAP. Будут в новом транше противопехотные мины Claymore и несколько 155-мм и 105-мм гаубиц.

Для пополнения боезапасов, которые ВСУ расходует непомерно быстрыми темпами (часть ВС РФ уничтожает еще на складах), Пентагон отправит 75 000 снарядов для 155-мм гаубиц. Рассчитывая на дальнейшее наступление украинской армии, американские спонсоры позаботились и о разминировании возможных участков обороны ВС РФ, выделив 1000 дистанционных снарядов для обезвреживания противотанковых мин. При этом танки, как уже сообщалось, не дали.

В общей сложности, с учетом этой (весьма скромной по сравнению с предыдущими траншами) поставки, расходы на военную помощь Киеву со стороны США за время работы администрации Байдена достигнут 17,5 млрд долларов. Для сравнения: на провальную двадцатилетнюю военную кампанию в Афганистане Соединенные Штаты потратили более двух трлн долларов, львиная доля которых, правда, осела в бюджетах военно-промышленных структур самих США.

Одновременно сегодня стало известно, что государственный долг США впервые превысил 31 трлн долларов, эксперты прогнозируют дальнейшее его увеличение и рост стоимости обслуживания американских гособлигаций. На выборах Байден обещал сократить дефицит на 1 трлн долларов за десять лет. Но с начала его президентства дефицит пока что вырос на 5 трлн долларов. Это рекордный прирост за учётное время (менее половины президентского срока).